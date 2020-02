Rasen-Zoff nach Nullnummer: Klinsmann verspottet Schalke

O.Behrendt via www.imago-images.de

Klinsmann trifft mit Hertha am Dienstag erneut auf Schalke mit Coach Wagner

Auf das müde 0:0 am Freitagabend zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04 folgte am Ende doch noch jede Menge Aufregung. Denn S04-Coach David Wagner schob die Nullnummer unter anderem auf das Geläuf im Berliner Olympiastadion, was Jürgen Klinsmann zu einer spöttischen Reaktion bewegte.

Von vorn: Als Wagner nach dem Spiel vor die Mikrofone trat, zeigte er sich äußert unzufrieden damit, dass der Rasen im Stadion des Gastgebers offenbar nicht jenem Standard entsprach, den der S04-Trainer erwartet hatte.

"Wir haben gehofft, dass der Platz gewässert ist und du wenigstens ein bisschen kombinieren kannst", zitierte die "WAZ" den 48-Jährigen.

"Dass sie den Platz nicht wässern und du einen trockenen Platz kriegst, auf dem du gar nicht kombinieren kannst, das hat uns überrascht", ließ Wagner seinen Unmut durchblicken und kündigte gleichzeitig an, dass der Rasen in der Veltins-Arena beim DFB-Pokal-Duell am Dienstagabend (20:45 Uhr) gegen die Berliner definitiv die richtige Feuchtigkeit für gepflegte Kombinationen haben werde.

Klinsmann: Schalke-Vorwurf ist "totaler Quatsch"

Hertha-Coach Klinsmann jedoch wollte diesen indirekten Vorwurf so nicht stehen lassen. Im Gegenteil: "Totaler Quatsch, das stimmt nicht", entgegnete der 55-Jährige, der ebenso wie Wagner ein verbesserungswürdiges Passspiel seines Gegners gesehen hatte.

Kein Wunder also, dass der ehemalige Bundestrainer zum Gegenschlag ansetzte. "Sie können ja dann im DFB-Pokal am Dienstag zu Hause gegen uns Tiki-Taka spielen", ätzte Klinsmann, der registriert hatte, dass die Wagner-Elf gegen die defensiv-gestaffelte Hertha kein probates Mittel fand.

Ob sich dies am Dienstag im K.o.-Spiel ändert, ist noch offen. Vieles wird auch von Amine Harit abhängen, der zuletzt eine Kreativ-Pause einlegte und schon vier Spiele ohne Torbeteiligung ist. Vielleicht läuft es für den Marokkaner auf heimischem Untergrund und vor eigenem Publikum besser. Wagner jedenfalls ist sich sicher: "Der Platz wird gewässert und auch die Atmosphäre wird anders sein", erklärte der S04-Trainer gegenüber "Bild".

Und auch Harit wird im Alles-oder-Nichts-Spiel anders agieren als noch am Wochenende. "In Berlin hat er sich schlau verhalten und weniger riskiert, um keine Konter zu verursachen", nahm Wagner den Offensivmann in Schutz.

cro