Favre lässt mögliches Can-Debüt in Bremen offen

Lucien Favre will auch in Bremen gewinnen

Am Dienstagabend will Borussia Dortmund die nächste Runde im DFB-Pokal erreichen. Ab 20:45 Uhr spielt der BVB beim SV Werder Bremen um den Einzug in das Viertelfinale.

Nach den jüngsten Ergebnissen aus der Bundesliga ist klar, dass die Schwarz-Gelben als haushohe Favoriten nach Bremen fahren. Während die Borussia in allen drei Rückrundenspielen jeweils fünf eigene Tore erzielte, stürzte Werder auf den Relegationsplatz ab.

Ob die Dortmunder zum ersten Mal mit Last-Minute-Transfer Emre Can im Kader auflaufen werden, ließ der BVB-Cheftrainer Luvien Favre am Montagmittag noch offen: "Er hat gestern mit acht, neun Spielern trainiert. Wir müssen noch reden, ob er bereit ist, im Kader zu sein. Es ist möglich", so Favre über ein mögliches Can-Debüt am Dienstagabend.

In der Debatte über die Sanktionen für Respektlosigkeiten in der Bundesliga gegenüber den Schiedsrichtern befürwortet Favre derweil den neuen Kurs der Referees. "Dass die Schiedsrichter jetzt angehalten sind, schneller Gelb zu zeigen, ist okay", sagte der Schweizer auf der Pressekonferenz der Westfalen: "Wenn gepfiffen ist, muss man das respektieren und weiterspielen."

Die wichtigsten Aussagen der PK zum Nachlesen:

Die wichtigsten Aussagen der PK zum Nachlesen:

+++ Lucien Favre über den Hype um Erling Haaland +++

Wir müssen weiterhin so mit ihm arbeiten. Man sieht ihn, und er bringt einfach etwas mit. Er zeigt eine große Körpersprache, auch schon im Training."

+++ Lucien Favre über den Konkurrenzkampf im Team +++

Es ist ganz ok. Ich war auch Spieler und weiß, worum es da geht. Es ist geklärt für Hakimi. Mit Marco Reus war es speziell. Er hat mir gesagt, es ist ok."

+++ Lucien Favre über Emre Can +++

"Emre Can kann mehrere Positionen spielen. Er kann Innenverteidiger zu Dritt spielen, hat das in der Nationalmannschaft gezeigt. Seine Lieblingsposition ist im Mittelfeld, das wissen wir auch."

+++ Lucien Favre über die jüngsten Emotionalitätsdebatten +++

"Wenn ein Trainer übertreibt, ist es logisch, dass der Schiedsrichter ihm etwas dazu sagt. Um eine Gelbe Karte zu bekommen, musst du schon etwas sehr Hartes sagen. Die neuen Regeln, auch den Spielern eher Gelb zu zeigen, finde ich ok. Es bringt nichts, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren. Wenn gepfiffen wurde, müssen die Spieler Respekt zeigen und fertig."

+++ Lucien Favre über den Stellenwert des Pokals +++

"Wir wollen das Spiel gewinnen. Es ist für mich wichtig, das Spiel auch zu gewinnen und im Pokal weiter zu kommen."

+++ Lucien Favre über mögliche Rotation im Pokal +++

"Ich weiß noch nich einhundertprozent, wie wir es machen. Es ist möglich, dass wir rotieren. Wir werden sehen. Zagadou kommt ja auch aus seiner Verletzung zurück."

+++ Lucien Favre über die Kaderbreite +++

"Ich finde, unsere Transfers waren sehr gut. Ich finde, Haaland hat schon viel für die Mannschaft gezeigt. Man darf nicht vergessen, er ist 19 Jahre. Er macht schon sehr, sehr viel, aber kann sich auch noch verbessern. Es ist sehr gut für die Zukunft, er will sich ständig verarbeiten. Emre Can braucht Zeit, er hat letztes Jahr nicht viel gespielt. Wir werden sehen, wann er in der Mannschaft Platz findet."

+++ Lucien Favre über die Defensive +++

"Es ist immer wichtig, dass wir zu null spielen. Es fängt mit den drei oder vier Spielern vorne an. Die müssen vorne schon anfangen, zu verteidigen. Das sah gegen Union Berlin ganz gut aus."

+++ Lucien Favre über Jadon Sancho +++

"Er ist gut in jedem System. Egal, was du spielst, er kommt mit jedem System sehr gut zurecht. Er kann auf dem Flügel spielen, als falsche Zehn, innen, außen, ..."

+++ Lucien Favre über die eigenen Leistungen +++

"Es macht sehr, sehr viel Spaß, zuzuschauen. Wir haben dreimal fünf Tore gemacht und hätten sogar noch mehr machen können. Wir haben dreimal gewonnen, das ist das Wichtigste. Wenn du dreimal nacheinander gewinnst, bringt das viel Selbstvertrauen."

+++ Lucien Favre über Werder Bremen +++

"Sie haben eine schwierige Phase. Ich habe die letzten Spiele geschaut, es war immer sehr, sehr eng. Sie spielen mehrere Systeme und machen das gut. Mehr kann ich nicht sagen."

+++ Lucien Favre über Emre Can +++

"Er hat gestern mit acht, neun Spielern trainiert. Wir müssen noch reden, ob er bereit ist, im Kader zu sein. Es ist möglich!"

+++ Lucien Favre über das Personal +++

"Wir haben zwei, drei Spieler, die angeschlagen waren. Es sollte aber bei allen gehen. Nur Thomas Delaney wird noch nicht können.

+++ Lucien Favre betritt die Bühne +++

Die Gesprächsrunde mit den Pressevertretern kann beginnen. Lucien Favre nimmt auf dem Podest im Medienraum des BVB neben Pressesprecher Sascha Fligge Platz.

+++ Gelingt die Pokal-Revanche +++

Die Dortmunder dürften doppelt motiviert und konzentriert in die Partie im Bremer Weserstadion starten. Immerhin war in der letzten Saison gegen die Grün-Weißen im DFB-Pokal Endstation. Mit 4:2 im Elfmeterschießen besiegte die Kohfeldt-Elf damals im Februar 2019 den BVB - und das auswärts.

+++ Can erstmals für den BVB? +++

Die zweite spannende Personalie dieser Tage in Dortmund heißt Emre Can. Der Nationalspieler wechselte am letzten Tag der Transferphase ins Ruhrgebiet und soll am Dienstagabend seine ersten Einsatzminuten für die Schwarz-Gelben erhalten. Gut möglich, dass sich Coach Lucien Favre zu seinem neuen Defensiv-Allrounder äußern wird. Die offizielle PK soll um 12:30 Uhr beginnen.

+++ Schwung mitnehmen ins Pokalduell +++

Offensiv läuft in 2020 bisher alles nach Maß für Borussia Dortmund. Satte 15 Tore erzielte der BVB in den ersten drei Ligaspielen. Alleine sieben daovn erzielte Wintereinkauf Erling Haaland, der sich innerhalb von zwei Wochen zum Dortmunder Publikumsliebling ballerte. Darf der Norweger auch im DFB-Pokal wieder von Beginn an ran?