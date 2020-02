Matthäus: FCB vs. RB nur "auf dem Papier" ein Top

opokupix via www.imago-images.de

Matthäus glaubt nicht, dass der FC Bayern noch zu stoppen ist

Lothar Matthäus hat sich vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig am Sonntagabend (18:00 Uhr) zu Wort gemeldet. Der TV-Experte glaubt nicht, dass die Fußball-Fans eine ausgeglichene und spannende Partie erwartet.

"Aktuell würde mich alles andere als ein deutlicher Bayern-Sieg sehr wundern", erklärte Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky". "Auf dem Papier ist es der Erste gegen den Zweiten. Wenn man nur auf die Zahlen schaut, müsste man von einem knappen Ergebnis ausgehen." Die Wahrheit auf dem Platz, sehe aber ganz anders aus.

Die Gründe dafür liegen laut dem 58-Jährigen auf der Hand: "Leistungskurve, Spielfreude, Dominanz, Selbstbewusstsein, Ansporn, Zusammenhalt und Organisation auf dem Platz. In all diesen Punkten ist Bayern momentan klar im Vorteil gegenüber RB."

Den Roten Bullen fehle es in der Rückrunde hingegen an einem Konzept, das Team von Julian Nagelsmann spiele "ohne Kopf", befand der Rekordnationalspieler des DFB.

Matthäus: Zusammenspiel beim FC Bayern ist "momentan perfekt"

"Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass ihnen einige Typen fehlen, die früher das Heft in die Hand genommen haben und auch das Gerüst dieser guten Mannschaft waren", führte Matthäus aus. "Ich denke vor allem an Orban, Kampl, Poulsen und Forsberg. Sie stehen aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in der RB-Elf."

Bayern-Coach Hansi Flick hingegen habe altgediente Spieler wieder in Bestform gebracht, so der TV-Experte. Jérôme Boateng sei ein gutes Beispiel dafür. "Er wirkt wieder fitter, macht keine riskanten Rettungsversuche in der Defensive mehr, lässt diese erst gar nicht zu und verhält sich clever."

Auch Thomas Müller und Thiago hätten in den letzten Wochen außerordentlich von Flick profitiert. "Das Zusammenspiel zwischen Trainer und Team ist momentan perfekt." Es gebe "ein Miteinander auf dem Platz und kaum negative Schlagzeilen".

Deshalb steht für Matthäus fest: "So wird es verdammt schwer, Bayern von der achten Meisterschaft in Folge abzubringen."

cro