Philipp Huspek im Sommer zum LASK?

Zieht es Philipp Huspek zurück nach Oberösterreich?

Muss sich der SK Sturm Graz auf den Abgang eines Flügelspielers vorbereiten? Nach Informationen des Online-Portals "SturmNetz" steht Philipp Huspek vor einem ablösefreien Wechsel im Sommer zu Liga-Konkurrent LASK.

Anfang Jänner 2016 wechselte Philipp Huspek nach einem eher unglücklichen Intermezzo bei Rapid Wien auf Leihbasis zum LASK in die 2.Liga und kam dort insgesamt auf 15 Pflichtspieleinsätze. Im darauffolgenden Sommer zog es den Flügelspieler dann zurück in die Bundesliga zu Sturm Graz, für die er seitdem 103 Einsätze absolvierte. Jetzt könnte es den 29-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, wieder zurück in die oberösterreichische Hauptstadt ziehen, laut "SturmNetz" wird er einen Dreijahresvertrag bei den Linzern unterschreiben.

Nicht unumstrittener Stammspieler

Unter dem neuen Sturm-Coach Nestor El Maestro ist Huspek kein umumstrittener Stammspieler, der 29-Jährige kam zwar in elf von 18 Bundesligapartien zum Einsatz, sieben Mal davon stand er dabei in der Stammelf. Insgesamt gelangen ihm in der abgelaufenen Hinrunde drei Tore und zwei Vorlagen für die Grazer. Im Dezember des vergangenen Jahres wollte er mit den Sturm-Verantwortlichen über seine Zukunft sprechen, zu konkreten Gesprächen sei es aber nicht gekommen. Jetzt hat wohl der LASK zugeschlagen.

Pikantes Detail: Im Viertelfinale des ÖFB-Cups kommt es zum direkten Duell zwischen dem LASK und Sturm Graz.

