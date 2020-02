Rapid verpflichtet Ljubicic-Nachfolger

SK Rapid Wien

Rapid-Sportdirektor Zoran Barišić mit Neuzugang Dejan Petrovič

Weißer Rauch beim SK Rapid Wien. Um den bevorstehenden Abgang von Dejan Ljubicic zu kompensieren, verpflichten die Hütteldorfer Dejan Petrovič vom NK Aluminj. Der U-21-Teamspieler Sloweniens unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2022/23.

Was sich die Tage zuvor angekündigt hat, wurde heute bestätigt: Der SK Rapid Wien verstärkt sein Mittelfeld mit dem slowenischen U-21-Teamspieler Dejan Petrovič. Das gab der Verein in einer Aussendung bekannt. Der 22-Jährige kommt von NK Aluminji und unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der 2022/23. Bei seinem bisherigen Verein war der defensive Mittelfeldspieler Stammspieler und absolvierte über 100 Spiele in der Prva-Liga, in denen ihm drei Tore gelangen.

Barisic: "Überzeugt, dass er für unsere Mannschaft eine Verstärkung sein wird"

Bei Rapid zeigt man sich begeistert über die Neuverpflichtung, die Sportdirektor Zoran Barisic noch aus seiner Zeit als Trainer von Olimpija Ljubljana bestens kennt: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Dejan Petrovič einen aktuellen U21-Teamspieler unseres Nachbarlandes verpflichten können, der auch im Visier einiger Klubs renommierter europäischer Ligen war. Spätestens seit meiner Zeit als Coach bei Olimpija Ljubljana habe ich ihn genau im Auge und bin überzeugt, dass er auch für unsere Mannschaft eine Verstärkung sein wird. Er kann sowohl auf der klassischen Sechser- als auch Achter-Position spielen, seine besondere Stärke ist das Passspiel."

Petrovič kam bisher zu acht Einsätzen für das slowenische U-21-Nationalteam und zählt zu den besten Spielern der slowenischen Liga auf seiner Position. Der Rekordmeister reagiert mit der Verpflichtung auf den bevorstehenden Abgang von Dejan Ljubicic, der vor einem Transfer in die USA zu Chicago Fire steht. Beim Tabellendritten der Bundesliga erhält der 22-Jährige die Rückennummer 16.

Der Spieler selbst freut sich über seine kommende Aufgabe beim SK Rapid: "Ich habe die österreichische Liga und den SK Rapid schon in den letzten Jahren verfolgt. Der Klub hat auch in meiner Heimat einen großen Namen und ich freue mich sehr, dass ich hier meine neue Herausforderung annehmen darf. Ich danke meinem Heimatverein Aluminij für die letzten Jahre, ich habe dem Klub viel zu verdanken und dort viele Freunde gewonnen."

red