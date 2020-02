Trapp "tut alles dafür", um zur EM zu fahren

Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Kevin Trapp ist bei Eintracht Frankfurt der sichere Rückhalt

Torhüter Kevin Trapp vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt will alles dafür tun, um bei der Europameisterschaft im Sommer im Kader zu stehen.

"Es ist ein Ziel von mir. Ich war drei Monate verletzt und wollte zu Rückrunde wieder fit sein, um alles dafür zu tun, zur Europameisterschaft zu fahren", sagte der 29-Jährige nach dem 5:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Augsburg.

Bei der WM 2018 in Russland war Trapp schon dabei und konnte bereits Turnierluft schnuppern. "Es ist etwas schönes, so ein Turnier mitzuerleben", sagte Trapp, richtete seinen Fokus aber erstmal auf die Bundesliga: "Jetzt ist erstmal wichtig, dass ich Leistung bringe und der Mannschaft helfe, Spiele zu gewinnen. Das würde dazu beitragen."

Am Freitagabend machte er dafür Werbung in eigener Sache. In der ersten Halbzeit reagierte Trapp dreimal glänzend und hielt die Eintracht-Führung vor der Pause fest.

"Wir müssen uns in der ersten Halbzeit bei Kevin Trapp bedanken, dass wir noch im Spiel sind", stellt auch Eintracht-Coach Adi Hütter nach der Partie fest.