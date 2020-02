BVB äußert sich zur Brandt-Verletzung

Jan Huebner/Bremes via www.imago-images.de

Julian Brandt (vorne) verletzte sich im Bundesligaspiel in Leverkusen

Nach der Verletzung von Kapitän Marco Reus droht dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in Julian Brandt der Ausfall eines weiteren Leistungsträgers.

Der 23-Jährige musste beim 3:4 des BVB bei Bayer Leverkusen in der Halbzeit ausgewechselt werden. Wie ein BVB-Sprecher nach der turbulenten Partie sagte, erlitt Brandt eine Sprunggelenkverletzung.

Der Offensivspieler war in der Partie in der BayArena schon nach wenigen Minuten umgenickt. In der Folge hatte Brandt sichtbar mit Problem zu kämpfen. Nach der Halbzeitpause blieb in dann in der Kabine, für ihn übernahm Youngster Giovanni Reyna.

Nationalspieler Reus hatte sich am vorigen Dienstag beim 2:3 im Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen eine Muskelverletzung zugezogen.