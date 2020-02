Hummels: BVB keine internationale Topmannschaft

Norbert SCHMIDT via www.imago-images.de

Hummels hadert mit dem Spiel des BVB

Abwehrchef Mats Hummels vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sieht nach wie vor eklatante Schwächen in punkto Dominanz im Spiel des BVB.

"Wir können eine internationale Topmannschaft sein, aber das sind wir nicht, wenn wir dem Gegner jedes Mal wieder das Spiel überlassen während eines Spiels", sagte der Rio-Weltmeister nach dem 3:4 bei Bayer Leverkusen bei "Sky".

Die ganz großen Mannschaften "schaffen es über fast 90 Minuten, das Spiel zu diktieren. Sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Da müssen wir noch ein bisschen besser werden", betonte der Ex-Münchner. Hummels hatte nach dem Abpfiff gestenreich den Platz verlassen, die Enttäuschung über die unnötige Pleite bei Bayer war ihm anzusehen. Am vergangenen Dienstag hatte der BVB bereits 2:3 im DFB-Pokal bei Werder Bremen verloren und die Titelambitionen in diesem Wettbewerb begraben müssen.

Hummels kritisiert die Passivität des BVB

Hummels weiter: "Das Wichtigste für uns ist, bei Führungen nicht passiv zu werden. Wir haben wirklich ein gutes Spiel hingelegt." Der BVB habe ein "sehr überlegenes Auswärtsspiel. Aber ab der 70., 75. Minute sind wir sehr passiv geworden und haben uns in der eigenen Hälfte einschnüren lassen. Wir wissen, dass das so ist, aber bekommen es leider nicht abgestellt".

Dortmunds Neuzugang Emre Can hatte bei "Sky" angemerkt: "Wir haben zu einfache Gegentore kassiert. Ich bin erst seit Kurzem dabei, die Mannschaft hat viel Potenzial, aber muss noch eins lernen: Wenn man in Führung geht, muss man - auf gut Deutsch gesagt - dreckiger sein: manchmal ein Foul spielen, besser verteidigen." Der ehemalige Juve-Star und Ex-Bayer-Profi hatte in Leverkusen den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Westfalen erzielt.

Zu allem Überfluss erlitt Nationalspieler Julian Brandt eine Sprunggelenksverletzung und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Es droht ein weiterer Ausfall, nachdem Kapitän Marco Reus (Muskelverletzung) mindestens einen Monat nicht zur Verfügung steht. Er hatte sich in Bremen verletzt.