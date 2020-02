Abgesagtes Rheinderby: Wie geht's jetzt weiter?

imago sportfotodienst

Der Borussia Park blieb am Sonntag leer

Am vergangenen Sonntag wurde zum ersten Mal seit über acht Jahren wieder eine Partie in der Fußball-Bundesliga abgesagt. Nachdem feststand, dass das Rhein-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wegen Sturmtief "Sabine" nicht stattfindet, interessiert die Fans beider Lager vor allem eins: Wann wird die Partie nachgeholt?

Aus organisatorischer Sicht haben die Verantwortlichen rund um das Traditionsduell der beiden Erzrivalen vorbildlich gehandelt: Bereits am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr diskutierten die Vereine, die Feuerwehr, die Polizei, das Ordnungsamt der Stadt Mönchengladbach sowie der Deutsche Wetterdienst intensiv, ob die für 15:30 Uhr angesetzte Partie wird stattfinden können.

Gegen 7 Uhr war die Entscheidung gefallen, sodass neben den beiden Mannschaften vor allem auch die über 50.000 Zuschauer mit ausreichend Vorlaufzeit informiert werden konnten. Grund für die Absage war nämlich in erster Linie, dass im Anschluss an das Spiel eine gesicherte Abreise der Besucher des Borussia Parks wegen des Sturms nicht mehr hätte gewährleistet werden können.

Der Nachholtermin

Einen passenden und möglichst zeitnahen Termin zu finden, um das brisante Duell nachzuholen, ist gar nicht so einfach. Die kommenden Wochenenden sind allesamt durch den regulären Bundesliga-Spielplan blockiert, sodass vor allem Dienstags- oder Mittwochstermine infrage kommen werden. Aufgrund der Hochphase der rheinischen Karnevalssession wird es bis zum Aschermittwoch am 26. Februar allerdings auch an diesen Tagen ziemlich eng werden. Vor allem, was die Belastbarkeit der Polizei und örtlichen Sicherheitsdienste anbelangt.

Kölns Sportchef Horst Heldt stellte deshalb schon einmal im Vorfeld klar: "Klar ist, dass wir uns gegen einen Termin im Februar aussprechen, weil das mit unseren Aktivitäten nicht vereinbar ist."

Am wahrscheinlichsten könnte daher ein Dienstag im März in einer Europapokalwoche werden, wie zum Beispiel der 10. oder 17. März. Bestätigt ist ein Nachholtermin aber noch nicht.

Die Eintrittskarten

Wie bei einer kurzfristigen Spielabsage üblich, behalten alle Eintrittskarten ihre Gültigkeit. Das Nachbarschaftsduell war selbstverständlich ausverkauft, über 54.000 Tickets waren für den Sonntagnachmittag abgesetzt. Die Gladbacher Borussia hofft darauf, sich auch beim Nachholspiel unter der Woche auf ausverkaufte Tribünen freuen zu können.

Zuschauer, denen eine Anreise zum Ausweichtermin nicht möglich ist, können auf legalem Wege über die offizielle Ticket-Plattform des VfL ihre Eintrittskarten noch loswerden.

Der Fahrplan der Teams

Nachdem die Absage am Sonntag feststand, baten sowohl Gladbach-Coach Marco Rose als auch sein Gegenüber Markus Gisdol ihre Mannschaften zur morgendlichen Trainingseinheit. Zum Wochenstart wird bei der Borussia nicht trainiert, hier geht es am Dienstag mit der normalen Trainingsarbeit weiter. Bei den Domstädtern steht am Montag individuelles Training an, bevor es ab Mittwoch wieder ins intensive Mannschaftstraining geht.

In der Bundeslia geht es für die Kölner am Sonntag (15:30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer Bayern München weiter, während am Samstagabend die Gladbacher Borussia in Düsseldorf (18:30 Uhr) zum nächsten Derby antritt. Übrigens ohne den gesperrten Alassane Pléa, der seine Gelb-Rot-Sperre aus dem letzten Ligaspiel nun gegen die Fortuna abzusitzen hat.

myr