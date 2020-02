Nach Spitze: FCB-Fans schießen gegen Lienen

www.imago-images.de

Ewald Lienen löste mit seinem Seitenhieb eine deutliche Reaktion aus

Die Spitze von Ewald Lienen gegen die Fans des FC Bayern München hat am Sonntag eine deutliche Reaktion hervorgerufen. Die Anhänger des Rekordmeisters widmeten dem technischen Direktor des FC St. Pauli ein vulgäres Schmähbanner.

Das Top-Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig war am Sonntagabend in vielerlei Hinsicht von Protest geprägt. Die Fans in der Allianz Arena kritisierten über verschiedene Spruchbänder wiederholt das Konstrukt RB und die Entwicklungen im modernen Fußball. An Ewald Linien hatte die Südkurve derweil eine simple Botschaft: "Halt's Maul, Ewald!".

Grundlage für die Auseinandersetzung zwischen dem Funktionär und der Münchner Fan-Szene waren Äußerungen Lienens bei einem Vortrag in Hamburg vor wenigen Tagen.

Dort hatte sich der ehemalige Trainer des Kiez-Klubs abfällig über die Unterstützer des FC Bayern geäußert: "Das sind alles diese Leute, die ihre frühkindliche Deprivation durch ein wöchentliches Erfolgserlebnis kompensieren müssen", so Lienen wörtlich.

"Der durchschnittliche Bayern-Fan braucht das. Du wirst FCB-Fan, weil du das Risiko nicht eingehen willst, wie beim HSV oder bei uns mal ein Spiel zu verlieren", urteilte der 66-Jährige.

Auch auf diesen Vorwurf hatten die Bayern-Fans eine - wenn auch nicht gerade sachliche - Antwort parat: "Und wem es als Kind zu gut ging, wechselt zu 'nem Scheissverein wie 1860!", war auf einem Banner zu lesen, das sich an Lienen richtete.

Der ehemalige Offensivspieler trainierte zwischen 2009 und 2010 für circa 13 Monate den Stadtrivalen des Serienmeisters.

jh