Frau von Leipzig-Star ätzt gegen Nagelsmann

Emil Forsberg spielt bei RB Leipzig im Moment kaum eine Rolle

Seit der Saison 2014/2015 ist Emil Forsberg fleißiger Tore- und Vorlagenlieferant bei RB Leipzig. Doch in dieser Spielzeit kommt der ehemalige Dauerbrenner noch nicht so wirklich zum Zug.

Das liegt offenbar auch am Verhältnis zu Neu-Coach Julian Nagelsmann, der eher auf andere Spieler wie Winter-Neuzugang Dani Olmo setzt. Forsbergs Frau gefällt das gar nicht und zeigte nun ihren Unmut via Instagram.

Nachdem der Mittelfeldspieler im Top-Spiel gegen den FC Bayern 90 Minuten lang auf der Bank geschmort hatte, postete Shanga Forsberg in den sozialen Medien das Zitat "Niemand auf der Welt hat das recht, dich wie Scheiße zu behandeln. Vergiss das nicht!". Garniert wurde das Ganze mit der Verlinkung auf ihren Ehemann.

Ein klarer Seitenhieb in Richtung Nagelsmann, der beim 0:0 in München erst Olmo und später dann Ademola Lookman auf der Forsberg-Position eingesetzt hatte, nachdem er Forsberg schon in der Woche zuvor beim 2:2 gegen Gladbach zur Pause vom Feld genommen hatte.

Dabei sind die Werte des Schweden auch in dieser Saison beachtlich. Vier Tore und zwei Vorlagen hat der 28-Jährige in der Liga beigesteuert - in nur 757 Einsatzminuten.

In der Champions League kommt der Mittelfeldmann auf drei Tore und eine Vorlage und trug maßgeblich zum Erreichen der K.o.-Phase bei. Ob jedoch das Verhalten von Forsbergs Frau dazu beiträgt, dass ihr Ehemann mehr Spielzeit bekommt, ist mehr als fraglich.

cro