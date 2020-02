Berthold sieht im BVB den perfekten Gegner für Frankfurt

unknown

Thomas Berthold traut Eintracht Frankfurt Platz sechs zu

Zum Auftakt des 22. Bundesliga-Spieltags empfängt Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt. Ex-Eintracht-Profi Thomas Berthold sieht im BVB den perfekten Gegner für seinen ehemaligen Klub. Außerdem kritisierte der 55-Jährige den FC Bayern München.

"Der nächste Gegner Dortmund ist auf dem Papier her natürlich schon ein Brocken, ich aber sage: Was Besseres kann dir in der aktuellen Lage nicht passieren", schrieb Berthold in seiner "Bild"-Kolumne.

Die Eintracht ist in diesem Jahr ungeschlagen und voller Selbstvertrauen. "Der Gegner ist verunsichert, bei denen ist Dampf unterm Kessel. Passt!", so Berthold.

Beim BVB habe Frankfurt auf jeden Fall nichts zu verlieren. "Denn Dortmund hat in der Abwehr nicht so eine große Qualität. Vor allem bei Standards sind sie sehr anfällig", erklärte der Weltmeister von 1990.

Sollte Frankfurt die Siegesserie in Dortmund fortsetzen, können die Hessen laut Berthold noch um das internationale Geschäft mitspielen: "Hält der aktuelle Trend an, kannst du wieder oben ran schnuppern. Dann ist sogar Platz sechs oder sieben wieder drin." Mit 28 Punkten liegen die Hessen derzeit auf Platz neun.

Den Hauptgrund für den Eintracht-Aufschwung sieht Berthold in der Umstellung auf die Viererkette. "Die Mannschaft steht dadurch viel kompakter, und das zahlt sich aus. Drei Gegentore in fünf Spielen, das sagt alles", betonte der ehemalige Profi des VfB Stuttgart.

Berthold kritisiert den FC Bayern

In seiner Kolumne schwärmte Berthold außerdem in höchsten Tönen von BVB-Stürmer Erling Haaland: "Der Junge ist eine Bombe! Wie schnell er hier in der Bundesliga angekommen ist, sagenhaft. Er ist groß, beweglich, schnell, hat ein Näschen und ist dabei noch so unglaublich jung. Ehrlich, so einen Strafraum-Stürmer habe ich selten gesehen."

Den FC Bayern München kritisierte Berthold für das Zurückziehen aus dem Poker um Haaland scharf: "Da muss man den Bayern schon die Frage stellen: Wieso habt ihr ihn nicht geholt? Der spielt bei denen vor der Haustür, aber Dortmund schnappt ihn sich."

lbe