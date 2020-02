FA setzt Premier-League-Kracher neu an

Richard Sellers via www.imago-images.de

Manchester City empfängt west Ham United am 19. Februar

Das am Sonntag wegen des Sturmtiefs "Ciara" kurzfristig abgesagte Ligaspiel zwischen dem englischen Fußball-Meister Manchester City und West Ham United wird am 19. Februar um 20:30 Uhr nachgeholt. Das teilte die Premier League am Dienstag mit.

ManCity, Klub der deutschen Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan, sicherte jedem Karteninhaber, der das Nachholspiel nicht besuchen kann, volle Kostenerstattung zu. West Ham bietet allen Fans, die der Partie im Emirates Stadium beiwohnen wollen, einen kostenlosen Bustransfer zwischen London und Manchester an.

Wegen "Ciara", die in Deutschland unter dem Namen "Sabine" wirbelte, wurde unter anderem auch das Rheinderby in der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln abgesagt.

Für diese Partie steht weiter kein Nachholtermin fest. In den Niederlanden und in Belgien wurde der Spielbetrieb am vergangenen Sonntag wegen des Orkans gar komplett eingestellt.