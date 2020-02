Coutinho kommentiert Liverpool-Gerüchte - Lob für Flick

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Philippe Coutinho vom FC Bayern lobte seinen Trainer Hansi Flick

Zuletzt gab es Gerüchte, der FC Liverpool denke über eine Rückholaktion von Philippe Coutinho vom FC Bayern nach. Nun äußerte sich der Brasilianer zu den Spekulationen.

"Ich schaue nicht mehr zurück nach Liverpool. Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden", stellte Coutinho in einem Interview mit "Sports Illustrated" klar und ergänzte: "Mein Fokus liegt voll und ganz auf der Erfüllung meiner Träume. Ich bin zufrieden mit dem, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und nun geht mein Blick nur nach vorne."

Der aktuelle Höhenflug der Reds überrascht den Mittelfeldmann keinesfalls, "weil sie einen fantastischen Trainer beziehungsweise Kader haben. Wir haben es im vergangenen Jahr bereits gesehen, als sie die Champions League gewonnen haben", so Coutinho, der sich für seine Freunde in Liverpool freut.

Coutinho spielte von 2013 bis 2018 beim FC Liverpool, ehe es ihn für 145 Millionen Euro zum FC Barcelona zog. Aktuell ist er bis zum Saisonende an den FC Bayern ausgeliehen.

"Ich bin hier noch nicht so lange, es dauert, bis man sich an eine neue Kultur gewöhnt hat, aber meine Familie und ich sind glücklich", sagte Coutinho mit Blick auf seine Zeit in München.

Bei der Eingewöhnung helfe dem Brasilianer besonders Thiago. "Abgesehen davon, dass er ein großartiger Spieler ist, ist er ebenso ein großartiger Mensch", schwärmte Coutinho von seinem Teamkollegen.

Trotz Jokerrolle: Coutinho lobt Flick

Lobende Worte fand der 27-Jährige auch für Hansi Flick, obwohl Coutinho unter dem Bayern-Trainer zumeinst nur Joker ist. "Er arbeitet sehr hart, dank ihm spielt das Team gut - und das ist das wichtigste. Er ist nicht einfach, ein Team wie Bayern München zu trainieren. Ich denke, er macht einen guten Job."

Mit dem FC Bayern will Coutinho die Champions League gewinnen. "Natürlich glauben wir, dass wir gewinnen können. Wir arbeiten sehr hart dafür. Die besten Teams der Welt spielen dort und die Champions League ist sehr hart. Aber wenn wir weiter an uns arbeiten, ist alles möglich", so der Nationalspieler.

lbe