Bayern-Legende unterstreicht: Coutinho "muss abliefern"

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Philippe Coutinho kann beim FC Bayern nur bedingt überzeugen

Trotz der soliden Ausbeute von 15 Torbeteiligungen (7 Treffer/8 Vorlagen) in 27 Pflichtspielen kann Philippe Coutinho die Erwartungen, die der FC Bayern München in seine Leihe gesetzt hat, bislang nicht erfüllen. Dass der deutsche Rekordmeister die Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro zieht, ist derzeit unwahrscheinlich. Nun äußerte sich eine Bayern-Legende zum Thema.

"Im Fußballgeschäft drehen sich die Dinge oft ziemlich schnell. Wenn Coutinho in den nächsten Spielen Leistung bringt und damit zeigt, dass er bei Bayern bleiben will, ist alles möglich. [...] Es hängt jetzt aber von ihm ab. Er muss abliefern. Ansonsten ist es natürlich schwer, einen Spieler zu verpflichten, der seine Leistung nicht bringt", urteilt Giovane Élber im Gespräch mit der "Abendzeitung" über seinen brasilianischen Landsmann.

Coutinho müsse "einfach seine Form finden" und Spaß am Fußballspielen haben, so der Ex-Stürmer weiter. Die Leihgabe vom FC Barcelona müsse zudem aus Fehlern lernen. Da Coutinhos Fehlpassquote zuletzt zu hoch gewesen sei, müsse er sich nun auf einfacheres Passspiel beschränken, "so wieder zu seinem Spiel finden" und erst dann "mal wieder den ein oder anderen schwierigen Pass spielen". Coutinho müsse schlicht versuchen, "einfacher zu spielen - und nicht gleich immer besonders schönen Fußball".

Am herausragenden Können Coutinhos, für den Barca im Januar 2018 satte 145 Millionen Euro an den FC Liverpool überwies, zweifelt Élber ohnehin nicht. "Philippe weiß selbst, dass er viel besser spielen kann. Und wir [der FC Bayern, d.Red.] brauchen einen guten Philippe Coutinho für die nächsten Spiele. Die schweren Partien kommen erst noch. Ich hoffe, dass ihm die Fehler, die jetzt passiert sind, in Zukunft nicht mehr passieren werden – und er seine Klasse zeigen kann."

FC-Bayern-Legende sicher: Coutinho wird immer gefragt sein

Sollte sich der FC Bayern, wie derzeit erwartet, gegen eine feste Verpflichtung entscheiden, werden Coutinhos Dienste laut Élber trotzdem weiterhin gefragt sein. "[...] Ob in der Premier League, der italienischen oder spanischen Liga. Wenn er nicht bei uns bleibt, wird er mit Sicherheit den ein oder anderen guten Verein finden", ist sich Élber sicher.

Zuletzt berichtete der "Daily Express", dass mit dem FC Liverpool, Manchester United, dem FC Chelsea, Manchester City und Tottenham Hotspur reihenweise englische Top-Klubs Interesse haben sollen. Zumal Barca angeblich bereit ist, Coutinho im Sommer für "nur" 80 Millionen Euro ziehen zu lassen.

ma