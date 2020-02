Arnautović-Berater: "Marko bleibt in China"

Xia Lei via www.imago-images.de

Marko Arnautović denkt an keinen Wechsel

Zuletzt keimten wieder Gerüchte auf, dass Marko Arnautović doch noch den Abflug aus China machen könnte. Der ÖFB-Legionär wurde mit einer Rückkehr zu West Ham United und neuerdings auch mit einem Transfer nach Russland in Verbindung gesetzt. Sein Berater räumt jetzt mit den Spekulationen auf.

Marko Arnautović befindet sich aktuell nicht auf dem Weg nach Russland, sondern schwitzt im Trainingslager von seinem Klub Shanghai SIPG in Dubai. Nachdem sich der Beginn der chinesischen Meisterschaft aufgrund des Coronavirus verzögert, nutzt der Klub aus China die freigewordene Zeit, um sein Team in Form zu halten. Mit dabei ist eben auch der 30-jährige ÖFB-Profi, der nicht vor einem Wechsel zu Lokmotiv Moskau steht, wie sein Bruder und Berater Danijel Arnautović im Gespräch mit dem "Kurier" klarmacht: "Das kann ich zu hundert Prozent ausschließen."

"Sind wieder nur dumme Gerüchte"

Auch die Spekulationen, dass er seinen Bruder beim russischen Tabellenvierten angeboten hat, verweist er deutlich ins Reich der Fabeln: "Das sind wieder einmal nur dumme Gerüchte. Marko wird in China bleiben. Shanghai will ihn auch weder verleihen noch verkaufen." Ein Wechsel aus dem Reich der Mitte scheint somit endgültig ausgeschlossen.

Laut dem Teamarzt des chinesischen Klubs, Eduardo Santos, wird Arnautović mit seinem Verein insgesamt einen Monat in Dubai verbringen, ehe es zurück geht: "Höchstwahrscheinlich wird es Ende März mit der Liga in China losgehen. Bis dahin dürften sie alles unter Kontrolle haben." Bis dahin will sich der 30-jährige China-Legionär am persischen Golf fit halten, um topfit zur EM im Sommer zu fahren.

red