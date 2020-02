Omlin-Wechsel zu Schalke "immer wahrscheinlicher"

MANUEL GEISSER via www.imago-images.de

Jonas Omlin könnte zum FC Schalke 04 wechseln

Im Sommer verlässt Alexander Nübel den FC Schalke 04 in Richtung FC Bayern München. Zwar kehrt mit Ralf Fährmann ein Torhüter nach Gelsenkirchen zurück, doch offenbar schauen sich Königsblauen trotzdem nach Verstärkung um.

Wie der Schweizer TV-Sender "Telebasel" berichtet, ist Jonas Omlin vom FC Basel in den Fokus des FC Schalke 04 gerückt. Demnach wird ein Wechsel "immer wahrscheinlicher".

Schon im Dezember hatte das Nachrichtenportal "Nau" über das Interesse von Schalke an Omlin spekuliert.

"Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Bundesligisten unseren Goalie auf der Liste haben", hatte Basels Sportdirektor Ruedi Zbinden damals gesagt: "Da könnte natürlich auch Schalke dabei sein. Ein Angebot haben wir aber bisher nicht erhalten."

Omlin wechselte 2018 vom FC Luzern nach Basel und wurde direkt Stammkeeper. Der 26-jährige Schweizer gilt als einer der besten Schlussmänner der Super League.

Neun-Millionen-Euro-Preisschild für Omlin?

Schon im Sommer 2019 wurde Omlin, der noch bis 2022 an Basel gebunden ist, mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht.

Der FC Augsburg soll damals die Fühler nach dem Torwart ausgestreckt haben, allerdings an einem Preisschild in Höhe von neun Millionen Euro gescheitert sein.

Im Schalker Kader für die kommende Saison stehen Stand jetzt neben Fährmann auch der designierte Stammkeeper Markus Schubert sowie Routinier Michael Langer.

lbe