LASK nach Sieg in Salzburg Tabellenführer

APA (KRUGFOTO)

Der LASK jubelt über den Sieg in Salzburg

Der LASK hat am Freitagabend zum Auftakt des Bundesliga-Frühjahrs mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Serienmeister Salzburg überrascht und führt nun die Tabelle einen Punkt vor den "Bullen" an. Frieser (20.) und Holland (25.) trafen zunächst zu einer 0:2-Führung, nach einem Tor durch Okugawa in der 40. Minute stand es zur Pause 1:2.

>> Spielbericht: Red Bull Salzburg gegen LASK

AUSWÄRTSIEG 🔝⚫️⚪️



Die Athletiker sorgen für die erste Saisonniederlage von @RedBullSalzburg ! 🙌🏽

DANKE, an alle mitgereisten Fans, unglaublicher Support! 🖤🤍#gemeinsamsindwirlask

_________________________

RBS 2️⃣:3️⃣ ASK |⏱FT pic.twitter.com/xCBDoDsV5l — LASK (@LASK_Official) 14. Februar 2020

LASK bei Chancen eiskalt

Nach Seitenwechsel erhöhte zunächst erneut Frieser (56.) auf 1:3, für den Titelverteidiger reichte es dann zu nicht mehr als dem Anschlusstor durch Mwepu (81.). Der LASK führt mit 45 Zählern nun mit einem Punkt Vorsprung auf Salzburg die Tabelle an.

apa