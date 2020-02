Zweijahresvertrag winkt: Kocak soll 96-Trainer bleiben

Daniel Karmann

Soll Trainer von Hannover 96 bleiben: Kenan Kocak

Kenan Kocak soll auch über diese Saison hinaus Trainer des Bundesliga-Absteigers Hannover 96 bleiben.

"Kocak ist der richtige, der geeignete Trainer für 96, ich schätze ihn sehr", sagte der Mehrheitsgesellschafter Martin Kind der "Neuen Presse" und der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".

"Nach dem Spiel in Bielefeld werden wir die Vertragsgespräche mit dem Trainer beginnen." Die 96er spielen an diesem Sonntag beim Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga.

Der 39 Jahre alte Kocak arbeitet seit dem 15. November 2019 als Nachfolger von Mirko Slomka in Hannover. Zunächst erhielt der frühere Spieler und Trainer von Waldhof Mannheim nur einen bis zum 30. Juni befristeten Vertrag.

Kocak gelang es in den vergangenen Wochen aber, sein auch in der 2. Bundesliga wieder in Abstiegsgefahr geratenes Team zu stabilisieren. Dem Bericht zufolge möchte Kind dem Fußballlehrer nun einen Zweijahresvertrag anbieten.