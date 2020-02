Ärzte-Wirbel beim FCB: Müller-Wohlfahrt entlässt Kollegen

Peter Schatz via www.imago-images.de

Arbeitet seit 1977 mit Unterbrechung beim FC Bayern: Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt

Ärzte-Legende Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hat Ende 2019 seine Praxis für Orthopädie und Sportmedizin radikal umgestaltet - mit Folgen auch für den FC Bayern München.

Laut einem "Bild"-Bericht trennte sich Müller-Wohlfahrt kurz vor Weihnachten von seinen langjährigen Kollegen und Praxis-Gründungspartnern Dr. Lutz Hänsel und Dr. Peter Ueblacker.

"Wie in jeder Praxis entstehen unterschiedliche Auffassungen über die weitere Ausrichtung. Im Rahmen des geplanten Generationenübergangs habe ich mich entschlossen, den Praxisvertrag von zwei meiner vier Kollegen fristgerecht zu kündigen", bestätigte Müller-Wohlfahrt gegenüber dem Boulevard-Blatt.

Ueblacker wird damit wohl auch seinen Posten als Mitglied des Bayern-Ärzteteams verlieren, das bislang aus ihm, Dr. Jochen Hahne, dem Mannschaftsarzt des DFB-Teams, und Müller-Wohlfahrt besteht.

"Ich entscheide im Einvernehmen mit den Interessen des FC Bayern, ob und welcher Kollege das Ärzteteam verstärkt", kündigte der 77-Jährige an.

Müller-Wohlfahrts Sohn dauerhaft beim FC Bayern?

Gerüchten zufolge will Müller-Wohlfahrt seinen Sohn Kilian, seit 2019 auch Partner in der Praxis seines Vaters, dauerhaft in der medizinischen Abteilung des Rekordmeisters unterbringen.

Zu den aktuellen Entwicklungen wollte sich der FC Bayern auf "Bild"-Nachfrage nicht äußern.

Kilian Müller-Wohlfahrt, inzwischen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, hatte 2015 bereits kurzzeitig für den FC Bayern gearbeitet, da der damalige Cheftrainer Pep Guardiola gefordert hatte, es müsse immer ein Fachmann für medizinische Fragen am Trainingsplatz bereit stehen.

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt fungiert seit 1977 abgesehen von einer rund zweijährigen Unterbrechung als Mannschaftsarzt des FC Bayern.

Der gebürtige Niedersachse gilt als international anerkannter Fachmann unter anderem bei Knieproblemen und Sehnenverletzungen, stand aber auch schon mehrfach wegen umstrittener Behandlungsmethoden in der Kritik.

tkn