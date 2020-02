MSV bricht Top-Spiel ein - Nullnummer am Betzenberg

Thomas Thienel /Eibner-Pressefoto via www.imago-im

Der MSV Duisburg verspielte eine Zwei-Tore-Führung

Der MSV Duisburg hat die große Chance verpasst, die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga auszubauen. Die Meidericher unterlagen gegen Aufsteiger Waldhof Mannheim trotz einer 2:0-Halbzeitführung 2:3 (2:0). Mannheim ist mit zwei Punkten Rückstand neuer Zweiter, einen weiteren Zähler dahinter folgt der FC Ingolstadt. Die Schanzer verloren bei Hansa Rostock mit 0:3 (0:2).

Zwei Treffer von Vincent Vermeij (4./43.) sorgten in Duisburg zunächst für klare Verhältnisse zugunsten des MSV. In der zweiten Halbzeit sorgte Gian-Luca Korte (55./58., Foulelfmeter) per Doppelschlag zunächst für den Ausgleich der Kurpfälzer. Marco Schuster (86.) sicherte Waldhof den Sieg und den Sprung auf Tabellenplatz zwei. Für den FC Hansa waren Nils Butzen (21.), John Verhoek (34.) und Pascal Breier (85.) erfolgreich.

Der SV Meppen kletterte durch ein 2:0 (1:0) beim Tabellenletzten Carl Zeiss Jena auf den fünften Tabellenplatz. Luka Tankulic (15./50.) traf für die Niedersachsen zweimal.

Eintracht Braunschweig ließ beim 1:3 (0:2) bei den Würzburger Kickers Federn. Saliou Sane (2./83.) und Dominic Baumann (18.) machten mit ihren Toren für die Mainfranken alles klar. Marvin Pourie (71.) gelang das zwischenzeitliche 1:2 für die Norddeutschen.

Ex-Meister 1. FC Kaiserslautern kam gegen den FSV Zwickau über ein 0:0 nicht hinaus. Lauterns Yannick Bachmann sah wegen wiederholten Foulspiels (85.) die Gelb-Rote Karte. Der KFC Uerdingen unterlag Abstiegskandidat Preußen Münster 0:1 (0:1). Heinz Mörschel (35., Foulelfmeter) sorgte für das Führungstor des Ex-Bundesligisten. Marco Königs (73.) machte den Dreier perfekt.

Am Freitagabend hatte Viktoria Köln durch ein 1:0 (1:0) gegen die SG Sonnenhof Großaspach die Abstiegsplätze verlassen.