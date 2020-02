Mattersburg wochenlang ohne Jano

GEPA pictures/ Andreas Pranter

Abwehrchef Jano wird seinem Klub für mehrere Wochen fehlen

Bundesligist Mattersburg muss in den kommenden Wochen auf seinen Abwehrchef Jano verzichten. Wie die Burgenländer am Montag bekannt gaben, zog sich der Spanier beim 0:0 gegen Altach einen Seitenbandeinriss im Knie zu. "Er bekommt eine Schiene und man wird nach ein paar Wochen sehen, wie es ihm geht", berichtete Cheftrainer Franz Ponweiser.

Jano absolvierte in dieser Saison bisher 17 Bundesligaeinsätze für die Mattersburger, stand dabei 13mal in der Startelf und war auch im ÖFB-Cup im Einsatz. Insgesamt bringt es der 33-jährige Spanier auf über 150 Einsätze in Österreichs höchster Spielklasse für den SV Mattersburg. Nach der Diagnose gab sich der Abwehrchef aber gleich wieder kämpferisch: "Ich werde alles versuchen, um der Mannschaft so bald wie möglich wieder helfen zu können."

Zweiter Ausfall eines Leistungsträgers

Neben Jano fehlt den Mattersburgern mit Andreas Gruber auch ein wichtiger Mann in der Offensive. Der neunfache Saisontorschütze fällt aufgrund einer Meniskusverletzung ebenfalls mehrere Wochen aus.

apa/red