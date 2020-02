Rummenigge traut Bayern-Star Gnabry eine Weltkarriere zu

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Der langjährige Bundesliga-Profi Michael Rummenigge hat sich begeistert von der sportlichen Entwicklung von Serge Gnabry gezeigt. Er traut dem Offensivstar des FC Bayern München ein Zukunft eine großartige Karriere in der Bundesliga und in ganz Europa zu.

"Er hat eine richtig tolle Entwicklung hinter sich, die ich ihm so ehrlicherweise nicht zugetraut hätte. Macht Gnabry so weiter, kann er der nächste Weltstar beim FC Bayern werden", ist sich der 56-Jährige sicher.

Der jüngere Bruder von Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge glaubt, dass Gnabry auch in den kommenden Wochen seinen Offensivdrang und seine Torgefahr unter Beweis stellen wird. Der Rechtsfuß gilt als erster Ersatz für Robert Lewandowski in der Sturmspitze der Münchner. Torjäger Lewandowski muss verletzungsbedingt bis zu vier Wochen pausieren.

"Diese Rolle hat er auch schon in der Nationalmannschaft sehr gut ausgefüllt, wo er eine unglaubliche Quote hat", weiß Rummenigge über die Vollstrecker-Qualitäten von Gnabry bestens Bescheid. Im DFB-Dress hat der gebürtige Stuttgarter bislang 13 Mal in 13 Einsätzen genetzt.

Rummenigge: "Coutinho überzeugt zu selten"

In seiner zweiten Bayern-Saison ist der Ex-Hoffenheimer längst zu einem der absoluten Leistungsträger geworden. Wettbewerbsübergreifend stand Gnabry in 2019/2020 bereits 30 Mal auf dem Platz und erzielte dabei 17 Tore.

Von einem anderen Bayern-Star zeigte sich der Ex-Profi von Borussia Dortmund und dem FC Bayern aber enttäuscht: "Philippe Coutinho hat bislang zu selten überzeugt - drei Tore gegen Werder Bremen reichen für 120 Millionen Euro nicht", so Rummenigge über den Leihspieler des FC Barcelona. Ein Wechsel Gnabrys auf die Mittelstürmer-Position würde wohl auch eine neue Chance für Coutinho bedeuten, der dann womöglich auf dem rechten Flügel gegen die TSG 1899 Hoffenheim starten könnte.

