Stefan Stangl feiert sein Bundesliga-Comeback

Beim SKN St. Pölten wird Sonntag gegen den WAC wohl erstmals der ehemalige ÖFB-Teamspieler Stefan Stangl ran dürfen.

Sonntag sind es exakt 644 Tage her, seit Stefan Stangl (28) das letzte Mal in der Bundesliga aufgelaufen ist. Und zwar beim 4:0-Heimsieg der Austria gegen RB Salzburg am 36. Spieltag der Saison 2017/2018.

Beim Heimspiel des SKN St. Pölten gegen den WAC könnte Stangl seine ersten Einsatzminuten für die Niederösterreicher bekommen. Stangl, der im Jänner bei den "Wölfen" anheuerte, hat seine Oberschenkelzerrung auskuriert und diese Woche alle Trainingseinheiten voll mitgemacht.

Stangl stellt als kopfballstarker Linksfuß für Trainer Alexander Schmidt eine veritable Option in der Dreier-Abwehrkette dar. Noch dazu, wo die Recken Luan Leite (Sprunggelenk) und Danijel Petrović (Meniskus) weiterhin ausfallen und der SKN derzeit mit 50 Gegentoren die "Schießbude" der Bundesliga ist, also hinten durchaus Verbesserungsbedarf hat.

Stangl selbst brennt natürlich darauf, dem SKN endlich helfen zu können und möchte sich "nach Möglichkeit auch im Spiel nach vorne einbringen." In diversen Testspielen hat er beim SKN durchaus aufzeigen können.

Zwischen seinem Engagement bei der Austria und dem SKN machte Stangl in Bratislava Station. Bei Slovan kam er aber nur einmal eine knappe Stunde lang zum Zug. Sein einziger Länderspieleinsatz für das A-Team (im Bild gegen Vladimir Weiss) liegt mittlerweile auch schon eine Weile zurück (2016).

Jubiläen für Pak und Ljubicic

Stürmer Kwang-ryong Pak steht wie Robert Ljubicic vor seinem 50. Bundesligaspiel für den SKN. Keeper Christoph Riegler kehrt möglicherweise zurück. Auch der SKN-Kapitän hat diese Woche voll mittrainieren können.

Neo-Nachwuchsteamspieler Christoph "Messi" Messerer muss wegen eines grippalen Infekts passen.

