Zwischen "Pflichtsieg" und "Big Step": Mainz atmet durch

Jan Huebner via www.imago-images.de

Mainz freut sich über einen Schritt aus dem Keller

Der FSV Mainz 05 hat sich mit dem 2:0 gegen Schlusslicht SC Paderborn Luft im Abstiegskampf verschafft. Die "Rosenmontagskur" hat offensichtlich angeschlagen.

Achim Beierlorzer wirkte wie von einer Zentnerlast befreit. Sichtlich zufrieden klatschte der Trainer des FSV Mainz 05 nach dem 2:0 (2:0) gegen den SC Paderborn jeden seiner Spieler ab, verstieg sich nach dem bestandenen Charaktertest regelrecht in Lobeshymnen. Nach der Bankrotterklärung von Wolfsburg hatte die "Rosenmontagskur" offenkundig angeschlagen.

"Das war heute schon ein Big Step", sagte Beierlorzer nach dem "Pflichtsieg" (O-Ton Mainz-Sportvorstand Rouven Schröder) gegen das zunehmend hoffnungslose Bundesliga-Schlusslicht. Besonders imponierten dem Mainzer Coach "die Bereitschaft, das Engagement und die Art und Weise, wie wir das fußballerisch gelöst haben." Seine Mannschaft habe "gezeigt, dass die Leistung von Wolfsburg nicht das war, was sie auf den Platz bringen wollte."

Beierlorzer war wohl auch deshalb so erleichtert, weil es nach dem 0:4 beim VfL Wolfsburg bei einer weiteren Niederlage auch für ihn allmählich ungemütlich geworden wäre. Eine gesunde Prise Folklore vor dem Schlüsselspiel gegen die Ostwestfalen war aber offenbar der Brustlöser.

Mainz baut Vorsprung nach unten aus

Die Spieler bekamen beim Fastnachtsumzug den Kopf frei, entschieden die Partie am Samstag bei Regen und Sturm mit effizientem und konzentriertem Fußball schon vor dem Seitenwechsel durch die Tore von Robin Quaison (29.) und Karim Onisiwo (37.).

Damit vergrößerte Mainz als Tabellen-15. sein Polster auf den Relegationsplatz auf vier Punkte. Dort steht die Düsseldorfer Fortuna, die am kommenden Sonntag (18:00 Uhr) der nächste Gegner ist. Wieder vor eigenem Publikum den nächsten Dreier zu landen, ist laut Beierlorzer nun "das klare Ziel".

Für Paderborn rückt der direkte Abstieg nach dem fünften Spiel in Folge ohne Sieg derweil immer näher. "Wir schaffen es nicht, in den entscheidenden Situationen das Richtige zu tun", haderte SCP-Trainer Steffen Baumgart nicht zum ersten Mal in dieser Saison: "Wenn du die Zweikämpfe in den falschen Momenten verlierst, hast du keine Chance. Dann läufst du der Musik hinterher."

Durch die Niederlage im direkten Duell mit den Mainzern ist das rettende Ufer für Paderborn statt drei nun neun Punkte entfernt. Nächster Prüfstein ist der formstarke Mitaufsteiger 1. FC Köln am Freitag (20:00 Uhr).