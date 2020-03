Frankfurt denkt offenbar an Silva-Kauf

HMB Media via www.imago-images.de

André Silva kommt bei Eintracht Frankfurt immer besser klar

André Silva ist aktuell vom AC Mailand an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Die guten Leistungen in den letzten Wochen haben beim Fußball-Bundesligisten angeblich dazu geführt, den Portugiesen fest verpflichten zu wollen. Das berichtet "Bild".

Erste Gespräche soll es zwischen den Verantwortlichen der Hessen und den Italienern bereits gegeben haben, so das Boulevardblatt. Die Leihe des Angreifers läuft noch bis 2021, eine Kaufoption ist nicht vereinbart worden. Wie viel Geld Mailand für Silva fordert, ist nicht bekannt.

Dass die SGE plant, den 24-Jährigen schon frühzeitig fest unter Vertrag nehmen zu wollen, hängt demnach auch mit der bevorstehenden EM zusammen. Silva, 34-facher Nationalspieler Portugals, steht mit hoher Wahrscheinlichkeit im Aufgebot des Europameisters von 2016. Bei guten Leistungen auf dieser Bühne dürfte sein Marktwert weiter steigen und ein Transfer teurer werden.

André Silva hat sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten in der Stammformation der Eintracht festgespielt. Mit vier Toren und drei Vorlagen in sieben Spielen in der Rückrunde hat er maßgeblichen Erfolg an den Resultaten in der Bundesliga und in der Europa League. Insgesamt steht er bei sieben Treffern für Frankfurt.

Mitspieler Rode lobt Silva: "Arbeitet unheimlich viel"

"Wir haben immer gesagt, dass Spieler, die aus einer anderen Liga kommen, Zeit brauchen. Das war auch bei Sébastien Haller so. Bei André merkst du, dass da ein Sprung da ist", zitiert "Bild" Sport-Vorstand Fredi Bobic: "Er fühlt sich viel frischer, ist stabiler."

Lob bekam André Silva auch von Mittelfeldspieler Sebastian Rode, der sich freut, "dass der Knoten geplatzt ist. Aber er trifft ja nicht nur, er arbeitet auch unheimlich viel für die Mannschaft, läuft ständig die Gegner an".

Der 1,84 Meter große Stürmer wechselte im Sommer vom AC Milan nach Frankfurt. Im Gegenzug gab die Eintracht Ante Rebic zu den Rossoneri ab, der ebenfalls bis 2021 verliehen ist.

gkl