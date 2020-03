Medien: Neuer-Reaktion "irritierte" den FC Bayern

via www.imago-images.de

Manuel Neuer sorgte beim FC Bayern angeblich für Verwunderung

Im Winter bestätigt der FC Bayern München, dass Torwart-Talent Alexander Nübel ablösefrei zum deutschen Rekordmeister wechseln und in der kommenden Saison an der Isar sein Glück versuchen wird. Ein Umstand, der für Aufsehen sorgte. Angeblich auch klubintern bei den Bayern.

Dass Manuel Neuer, seit Jahren unumstrittener Platzhirsch im Tor des FC Bayern, mit unverhohlener Ablehnung auf Gerüchte um eine Klausel, die Nübel eine gewisse Anzahl an Einsätzen zusichert, reagierte, soll die Bayern-Bosse "irritiert haben". Zumal Neuer über den Deal informiert gewesen sein und sein Okay gegeben haben soll. Das berichtet der "kicker".

Ob besagte Klausel existiert, darf allerdings ohnehin hinterfragt werden. Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Co. bekräftigten in den vergangenen Wochen mehrfach Neuers Status als Nummer eins und stellten klar, dass sich Nübel hinten anstellen muss. Manu sei "der beste Torhüter, den die Welt je hatte", lobte Rummenigge den deutschen Nationaltorwart im Gespräch mit "tz". Über die Aufstellung der Mannschaft entscheide zudem der Trainer, also keine Klausel.

Daran hängt Neuers Verlängerung beim FC Bayern

Der Münchner Macher stellte jedoch klar, dass der Kauf von Nübel die absolut richtige Entscheidung war. "Wir wären ja im falschen Film, wenn wir einen Spieler, der als der beste Nachwuchstorhüter gehandelt wird, der ablösefrei auf dem Markt ist, nicht holen wollen würden", so Rummenigge Ende Januar.

Neuer sieht die neue Konkurrenz inzwischen offenbar ebenfalls gelassen. "Mein Plan ist, dass ich weiter Fußball spiele für den FC Bayern. Ab Sommer 2020 ist Alexander Nübel da und dann geht's weiter. Und für mich geht's bis 2021 weiter", erklärte der 33-Jährige gegenüber "Sky". 2021 endet der Vertrag des Routiniers, für Gespräche sei daher noch genügend zeit, ergänzte Neuer gelassen.

"kicker" zufolge hängt eine Ausdehnung des Arbeitspapiers in erster Linie an der Gage und der Laufzeit. Der FC Bayern ist eigentlich dafür bekannt, Spielern über 30 nur noch neue Verträge über ein Jahr vorzulegen, im Sonderfall macht man jedoch Ausnahmen.

Dass dies auch bei Neuer der Fall sein wird, ist anzunehmen. Zumal der Rückhalt zuletzt mit starken Leistungen glänzte, Nübel im Schalke-Tor hingegen der ein oder anderen dicken Patzer unterlief.

ma