Wird der irre Aufstieg von Alphonso Davies verfilmt?

Alphonso Davies überzeugt beim FC Bayern

Alphonso Davies ist zweifelsohne die Entdeckung der Saison beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Der 19-jährige Kanadier hat sich an der Isar einen festen Platz in der Viererkette erkämpft und überzeugt mit starken Leistungen. Eine Story, die wohl im wahrsten Sinne des Wortes filmreif ist.

Die "großen Streaming-Anbieter" hätten bereits bei Davies nach den Rechten an seiner Story gefragt, will die "Sport Bild" erfahren haben. Davies erblickte im Flüchtlingslager Buduburam in Ghana das Licht der Welt, zog im Alter von fünf Jahren nach Kanada und mauserte sich zum Nationalspieler. Derzeit nimmt der ohnehin märchenhafte Aufstieg des Linksfußes beim FC Bayern neue Ausmaße an.

Aufmerksamkeit zieht Davies allerdings nicht nur in der Filmindustrie auf sich, auch die Konkurrenz des FC Bayern soll die Entwicklung des Linksverteidigers längst genau verfolgen. Laut "Sport Bild" haben vor allem englische Spitzenklubs und der französische Branchenprimus Paris Saint-Germain ein Auge auf das Talent geworfen. "Don Balon" spekulierte bereits über einen Wechsel zu Real Madrid.

Davies winkt eine satte Gehaltserhöhung

Ein Umstand, dem man in München schnell einen Riegel vorschieben will. Davies' bis Ende Juni 2023 datierter Vertrag soll "Sport Bild" zufolge "demnächst aufgefrischt", das bisherige Salär des Youngsters von etwa einer auf fünf Million Euro aufgestockt werden.

Erste Gespräche mit der Entourage des Kanadiers soll es am Rande des fulminanten 3:0-Erfolgs der Münchner im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales beim FC Chelsea gegeben haben.

"Der FC Bayern ist dafür bekannt, dass er Leistungen belohnt", wird Bayern-Präsident Herbert Hainer zitiert. Alphonso Davies bringe "Bestleistungen" und sei "auf dem besten Weg, ein Weltklasse-Außenverteidiger zu werden."

Das untermauern die Davies' Werte: In der laufenden Saison bestritt er 31 Pflichtspiele für die Bayer, erzielte einen Treffer und bereitete acht Tore vor.

