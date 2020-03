VfB-Umbruch: Drei Neue sollen kommen, Gomez vor dem Aus

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink via www.imago-image

Trotz der jüngsten 0:2-Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth ist der VfB Stuttgart immer noch auf einem guten Weg, die direkte Rückkehr in die Bundesliga perfekt zu machen. Sollte den Schwaben der Aufstieg gelingen, wird sich der Kader erneut verändern. Auf die Zukunft von Mario Gomez hätte ein Aufstieg allerdings keine Auswirkungen.

Zwar hat sich Mario Gomez (Vertrag läuft am Saisonende aus) bisher nicht konkret zu seiner Zukunft geäußert und lediglich erklärt, es gebe "sehr konkrete Absprachen" mit dem VfB Stuttgart. Die "Sport Bild" will aber herausgefunden haben, dass schon feststeht, wie es mit dem Ex-Nationalspieler weitergeht - unabhängig davon, in welcher Liga der VfB in der nächsten Saison spielt.

Der auslaufende Vertrag des Stürmer werde im Sommer "nicht verlängert", berichtet das Blatt von einem Abschied des 34-Jährigen. Daher bestehe bei den Stuttgartern im Sommer auch Handlungsbedarf in der Sturmspitze.

Bei Gomez selbst hörte sich das zuletzt noch anders an. Der Routinier sagte im "SWR"-Interview, die Entscheidung werde "wahrscheinlich im Juni nach der Saison mit Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat fallen wird. Bis dahin will und kann ich es nicht entscheiden, der Verein ebenso wenig".

VfB-Etat steigt um 15 Millionen Euro

Ein neuer Knipser soll einer von "drei, vier Neuen" werden, die den Kader ab der Saison 2020/21 verstärken. Um auf dem Transfermarkt ein Wörtchen mitreden zu können, wird der Etat der Schwaben im Aufstiegsfall von 40 auf ca. 55 Millionen Euro erhöht.

Zusätzliches Geld könnte durch den Verkauf von Nicolás González generiert werden. Bei Spielern wie Maxime Awoudja, Tanguy Coulibaly und Mateo Klimowicz deute im Moment dagegen mehr auf eine Leihe hin, berichtet die "Sport Bild".

Mit 44 Punkten rangiert der VfB derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Der Vorsprung auf den drittplatzierten HSV beträgt momentan drei Zähler. Mit Blick auf den Aufstieg haben die Schwaben schon am kommenden Spieltag eine richtungsweisende Partie vor der Brust. Am Montag gastiert Tabellenführer Arminia Bielefeld in der Mercedes-Benz Arena.