Nächster Schritt: Süle-Comeback beim FC Bayern rückt näher

LakoPress via www.imago-images.de

Niklas Süle schuftet für sein Comeback beim FC Bayern

Auf dem Weg zurück ins Team macht Niklas Süle beim FC Bayern große Fortschritte. Der Innenverteidiger konnte am Donnerstag erstmals seit seinem Kreuzbandriss wieder mit dem Ball trainieren.

Wie der deutsche Rekordmeister auf seiner Vereinsseite bekannt gab, absolvierte der 24-Jährige gemeinsam mit Fitness- und Rehatrainer Simon Martinello "einige Passübungen, dribbelte durch Hütchen und jonglierte mit einem breiten Grinsen im Gesicht mit der Kugel".

Für Süle rückt damit das Ende seiner Leidenszeit näher. "Es fühlt sich nach über vier Monaten natürlich super an, den Ball wieder zu berühren. Das ist eine richtig schöne Sache", sagte der deutsche Nationalspieler im Anschluss an die Einheit.

Im April könnte der Abwehrmann ins Mannschaftstraining zurückkehren. Ob es für Süle für die Teilnahme an der EURO 2020 reicht, ist allerdings noch offen. Die DFB-Auswahl bestreitet ihr erstes Gruppenspiel am 16. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich.

Niklas Süle "einfach nur glücklich" über Fortschritte beim FC Bayern

"Bis jetzt hatte ich noch gar keine Probleme. Ich habe viele kontrollierte Bewegungen mit dem Ball gemacht, nächste Woche kommen dann langsam die Richtungswechsel mit dem Ball dazu", berichtete Süle, der beim FC Bayern bis zu seiner schweren Verletzung im vergangenen Oktober zum Stammpersonal gezählt hatte.

Aktuell sei er "einfach nur glücklich, wieder mit dem Ball zu trainieren und die nächsten Schritte in meiner Reha zu gehen", erklärte der frühere Hoffenheimer.

Nicht einmal das schlechte Wetter an der Säbener Straße konnte ihm die Laune verderben. "Es hätte heute auch schneien können oder Sabine hätte heute auch noch einmal kommen können, das wäre mir egal gewesen", strahlte Süle.

Der 24-Jährige war im Sommer 2017 für 20 Millionen Euro nach München gewechselt. Seither kam er in 96 Pflichtspielen für den Rekordmeister zum Einsatz und erzielte vier Tore.