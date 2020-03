Ismaël: "Andere Performance auf den Platz bringen"

View this post on Instagram

Faninfo: Das Hinspiel im UEFA-Europa-League-Achtelfinale zwischen dem LASK und Manchester United ist restlos ausverkauft. Sämtliche Tickets wurden bereits im Rahmen des geschützten Vorverkaufs abgesetzt. Das diesbezügliche Vorkaufsrecht wurde sowohl unseren Sponsoren als auch den rund 4.000 Dauerkartenbesitzern eingeräumt.