Robert Ibertsberger neuer SKN-Trainer

GEPA pictures/ Walter Luger

Schlusslicht SKN St. Pölten geht mit einem neuen Trainer in die Qualifkationsgruppe: Robert Ibertsberger übernimmt die "Wölfe".

Unser Wolfsrudel geht mit einem neuen "Leitwolf" in die Qualifikationsgruppe. Robert #Ibertsberger übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers von Alexander #Schmidt und leitet um 15 Uhr seine erste Einheit! #meinSKN #weareone



📰 Alle Infos ➡️ https://t.co/EPvBYPuv6X pic.twitter.com/xXX8FFCG3X — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) 9. März 2020

Alexander Schmidt wurde beurlaubt. Sein Vertrag wäre bis Sommer 2022 gelaufen. Ibertsberger leitet Montag um 15 Uhr bereits sein erstes Training in St. Pölten.

Ibertsberger ist (inklusive Interimscoach Marcel Ketelaer) bereits der achte SKN-Trainer seit dem Aufstieg der Niederösterreicher in die Bundesliga 2016.

Zuletzt war Ibertsberger bei der Austria als Nachfolger von Thomas Letsch im Frühjahr 2019 im Einsatz und holte aus 11 Partien 12 Punkte, überholte in der Meistergruppe damit noch Sturm Graz.

>> Trainerhistorie SKN St. Pölten

Blumauer glaubt an Potenzial in der Mannschaft

"Unter Alex Schmidt ist es uns leider nicht gelungen, in den letzten Wochen die benötigten Erfolge einzufahren", erklärt SKN-Generalmanager Andreas Blumauer den neuerlichen Trainer-Wechsel, "wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, um hoffentlich das Potenzial zu wecken, das wir in der Mannschaft sehen. Wir wollen unbedingt in der Liga bleiben."

red