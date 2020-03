Verwirrung um Flick: Vertrag bereits verlängert?

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Seit Anfang November Cheftrainer beim FC Bayern: Hansi Flick

Ein Eintrag auf der Homepage des FC Bayern München hat für allgemeine Verwirrung gesorgt. Im Trainer-Profil Hansi Flicks steht, dass der Vertrag des 55-Jährigen bis 2021 läuft. Eigentlich sollte sein Arbeitspapier erst einmal nur bis zum Ende der laufenden Saison gelten.

Die offizielle Verkündung der Vertragsverlängerung lässt seit Wochen auf sich warten. Dem Vernehmen nach sind alle Parteien an einem langfristigen Engagement interessiert. Der perfekte Zeitpunkt für finale Entscheidungen scheint allerdings noch nicht gekommen zu sein.

Dass auf der Homepage des Rekordmeisters der 30. Juni 2021 als letzter Tag des aktuellen Kontrakts notiert ist, liegt laut "Bild" alleine daran, dass dort das Ablaufdatum seiner Rolle als Co-Trainer geführt wird.

Flick war Anfang November des vergangenen Jahres als Nachfolger von Niko Kovac vom Co- zum Chefcoach befördert worden. Aufgrund guter Ergebnisse und teils herausragender Leistungen der Bayern wurde dem gebürtigen Heidelberger bis zum Saisonende das Zepter in die Hand gegeben und eine längerfristige Beschäftigung in Aussicht gestellt.

Ein positives Ergebnis im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea könnte die Bosse an der Säbener Straße indes unter Druck setzen: Medienberichten zufolge sollen einige Klubs aus der Premier League ein Auge auf Flick geworfen haben.