Hakimi stellt klar: "Real Madrid ist mein Zuhause"

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Bleibt Achraf Hakimi beim BVB?

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kämpft darum, Achraf Hakimi nach Ende seiner zweijährigen Leihe fest von Real Madrid verpflichten zu können. Doch geht es nach dem Flügelspieler, kommt eine Zukunft beim BVB nur an zweiter oder gar dritter Stelle.

Gegenüber "Téléfoot" bekannte Achraf Hakimi, künftig unbedingt bei Real Madrid spielen zu wollen: "Wenn mich Real zurückholen will, werde ich zurückgehen. Und wenn nicht, werde ich das nächste Kapitel bei einem anderen großen Klub schreiben."

Ein weiteres Kapitel beim BVB hat somit nicht die größte Priorität für den Leihspieler. Der spanische Rekordmeister sei letztlich "der Klub, den ich Zuhause nenne", so der 21-Jährige außerdem.

Ein Mitgrund für die starke Verbindung zu Real Madrid ist Trainer Zinédine Zidane, der Hakimi "die Möglichkeit und das Vertrauen gab, Profi-Fußball spielen" zu können: "Ich bin ihm für seinen Glauben in mich und für seine Art und Weise, wie er mich behandelt hat, sehr dankbar. Ich werde ihm immer dankbar sein."

Ob Real Madrid den jungen Marokkaner nach der Saison fest für den neuen Kader einplant, ist noch nicht sicher. Bislang schien ein Verbleib beim BVB durchaus denkbar, zumal Sportdirektor Michael Zorc mehrfach öffentlich bekannt hatte, Hakimi aufgrund der starken Leistungen unter Vertrag nehmen zu wollen.

Hakimi will die Meisterschaft mit dem BVB

Den Wechsel zu Borussia Dortmund hat Achraf Hakimi nie bereut. "Wenn ich kurz innehalte und nachdenke, realisiere ich, dass es die beste Entscheidung war, die ich hätte treffen können. Ich spiele und entwickle mich als Fußballer, genau das ist es, was ich brauche."

Auch wenn die kommenden Wochen die letzten beim BVB sein könnten, will der 28-fache Nationalspieler Großes erreichen und "so viel wie möglich gewinnen".

Zunächst arbeitet Hakimi mit seinen Kollegen im Rückspiel bei PSG am Mittwoch (21:00 Uhr) daran, das Viertelfinale der Champions League zu erreichen. Zudem will er versuchen, "die Bundesliga zu gewinnen", so Hakimi weiter.