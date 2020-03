Zwei Kandidaten im Visier! Schalke sucht neue Nummer eins

via www.imago-images.de

Markus Schubert und Alexander Nübel bereiten dem FC Schalke Kopfzerbrechen

Alarmstufe Rot beim FC Schalke! Der sportliche Absturz nach nur einem Sieg aus den letzten zehn Bundesligaspielen bringt das Ziel Europa in Gefahr. Doch das ist nicht die einzige Sorge der Königsblauen. Mit Blick auf die kommende Saison hat sich in den vergangenen Wochen eine neue Baustelle aufgetan, die so schnell wie möglich geschlossen werden soll.

Spätestens seit Bekanntwerden des Wechsels von Alexander Nübel zum FC Bayern herrscht beim FC Schalke unabhängig von den sportlichen Ergebnissen Unruhe im Klub. Mit Markus Schubert hatten die Königsblauen eigentlich eine neue Nummer eins in der Hinterhand, doch der 21-Jährige leistete sich bei seinen Einsätzen (zu) viele Patzer. Die Zweifel, dass er ab sofort der neue starke Rückhalt sein kann, sind entsprechend gewachsen.

Um die Torhüter-Problematik zu lösen, schlagen die Verantwortlichen nun laut "Sport Bild" einen anderen Weg ein und suchen eine neue Nummer eins. Kandidaten gibt es angeblich schon.

FC Schalke kontaktiert Steffen-Berater

Einer der potenziellen Nübel-Schubert-Nachfolger soll Zack Steffen sein. Der US-Amerikaner ist in dieser Saison von Manchester City an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und stand in der Hinrunde in jedem Spiel bei den Rheinländern zwischen den Pfosten. In der Rückrunde wurde der 24-Jährige allerdings von Knieproblemen ausgebremst.

Der FC Schalke soll das Interesse an Steffen bereits bei den Beratern hinterlegt haben. Als Ablöse nennt die "Sport Bild" keine konkrete Zahl, lediglich eine einstellige Millionensumme. Alternativ könnten sich die Blau-Weißen auch um ein Leihgeschäft bemühen.

Problematisch könnte allerdings der mögliche Ausschluss von Manchester City aus den Europapokal-Wettbewerben werden. Sollte sich City-Stammkeeper Ederson aufgrund der Sperre nach einem neuen Klub umsehen, würde der bald entthronte englische Meister Steffen wohl als Nummer eins zurückbeordern.

Nummer eins vom FC Basel zu teuer

Als weiteren Kandidaten für den Platz zwischen den Schalker Pfosten nennt die "Sport Bild" Tim Krul von Norwich City. Schon in der vergangenen Woche wurde der Niederländer von englischen Medien mit einem Wechsel nach Gelsenkirchen in Verbindung gebracht. Die "WAZ" berichtete allerdings umgehend, dass die Gerüchte haltlos seien.

Ebenfalls gehandelt wurde Jonas Omlin vom FC Basel. Diese Spur soll sich in den letzten Tagen und Wochen aber verlaufen haben. Der Grund: die Ablöse. Angeblich fordern die Schweizer bis zu zehn Millionen Euro für ihren Torhüter. Zu viel für den FC Schalke, der nach der jüngsten Negativserie sogar um die Teilnahme an der Europa League bangen muss.