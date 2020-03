DFB verhandelt Kostic-Sperre am 24. März

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Filip Kostic sah im Spiel gegen Bremen die Rote Karte

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhandelt am 24. März ab 14:30 Uhr mündlich die DFB-Pokalspiel-Sperre gegen Filip Kostic vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Gegen die Vier-Spiele-Sperre des Einzelrichters haben Spieler und Verein fristgerecht Einspruch beim DFB-Sportgericht eingelegt.

Kostic war am 6. März wegen rohen Spiels gegen den Bremer Ömer Toprak mit einer Sperre von vier DFB-Pokalspielen belegt worden. Kostic war in der Nachspielzeit des DFB-Pokalspiels gegen den SV Werder Bremen am 4. März von Schiedsrichter Felix Zwayer des Feldes verwiesen worden.

Geleitet wird die mündliche Verhandlung von Hans E. Lorenz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.