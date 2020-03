Saisonabbruch? Wer wären die "Meister"?

GEPA pictures/ Matthias Hauer via www.imago-images

Der LASK führt aktuell die Tabelle der Bundesliga an

Die Coronavirus-Epidemie hat in weiten Teilen Europas das öffentliche Leben zum Stillstand gebracht. Auch der Fußball ist davon betroffen, die meisten Ligenbetriebe sind eingestellt, eine Fortsetzung offen. Sollte es zum tatsächlichen Abbruch der Saison kommen, wer würde sich den Meistertitel holen?

In Europa ruht der Fußball zunächst einmal, die nationalen Ligen haben ihre Betriebe soweit eingestellt und auch die internationalen Bewerbe sind ausgesetzt. Mit der Verschiebung der EURO 2020 wurde ein Zeitfenster geschaffen, um die Saison zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen, doch anhand der aktuellen Ausmaße sind auch weiterhin Geisterspiele bzw. der komplette Abbruch der Fußball-Saison ein Thema. Sollte man sich tatsächlich zu letzterem Schritt entscheiden, streute die spanischen Zeitung "AS" das Gerücht, die UEFA denke darüber nach, die aktuellen Tabellenführer zum Meister in ihren jeweiligen Ländern zu küren.

Mittlerweile wurde dies zwar von UEFA-Boss Aleksander Ceferin dementiert und die Meldung als "Fake News" bezeichnet, aber eine ähnliche Entscheidung gab es bereits im Jahr 1999, als die jugoslawische Liga aufgrund der Balkankriege frühzeitig beendet werden musste und Partizan Belgrad damals als Tabellenführer den Meistertitel zugesprochen bekam. Wir haben uns daher die nationalen Topligen in Europa nach ihrem aktuellen Tabellenstand angesehen und in unserer Diashow im "Was wäre wenn-Szenario" ein paar Gedankenspiele betrieben.

