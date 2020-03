Lewandowski lehnte Real-Wechsel ab: "Nicht das Wichtigste"

Bernd König

Robert Lewandowski wollte lieber beim FC Bayern bleiben, als zu Real Madrid zu wechseln

Robert Lewandowksi wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Einige Stars des spanischen Rekordmeisters hatten gar versucht, den Stürmer des FC Bayern München zu einem Transfer bewegen zu können. Das hat der Mittelstürmer nun in einem Interview mit der spanischen "Sport" bestätigt.

Vor drei Jahren gingen Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos im Zuge eines Spiels gegen die Münchner auf Robert Lewandowksi zu, um den Polen abzuwerben. Der Bayern-Star wiegelte aber ab, wie er rückblickend erklärte: "Du kannst in die spanische Liga oder in irgendein anderes Land wechseln, zu einem anderen großen Klub. Aber für mich ist es nicht das Wichtigste."

Lewandowski Entscheidung, nicht bei den Königlichen anzuheuern, hat auch mit seiner Wertschätzung für seinen aktuellen Arbeitgeber zu tun: "Dort konnte ich mein maximales Level erreichen und ich habe große Lust, auch weiterhin auf diesem Niveau zu spielen."

Der FC Bayern sei letztlich "einer der besten Klubs der Welt", so Lewandowski weiter: "Ich weiß, dass ich hier glücklich sein kann. Wir haben ein Team von sehr hoher Qualität, das reicht von den Profis bis zu den Jugendspielern. Alles ist einfacher, wenn man für so einen Verein spielt."

Robert Lewandowski wechselte im Sommer 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund zum FC Bayern. Dort hat er im vergangenen August letztmals seinen Vertrag erneuert. Das aktuelle Arbeitspapier des 31-Jährigen ist bis 2023 gültig. In München gehört Lewandowski zu den absoluten Leistungsträgern.

Bayern-Star Lewandowski über "eine der schlimmsten Situationen"

Gegenüber "Sport" blickte der Mittelstürmer aber auch auf seine Anfänge und die schweren Momente in seiner Karriere zurück. In jungen Jahren hatte der gebürtige Warschauer große Probleme, im Fußballgeschäft Fuß zu fassen. So wurde er als 17-Jähriger beim polnischen Top-Klub Legia zunächst aussortiert.

"Das war eine der schlimmsten Situationen meines Lebens. Ich kam nach einigen Monaten nach einer Verletzung zurück und war logischerweise nicht in Form. Ich habe Zeit benötigt, aber mein Vertrag lief zum Saisonende aus", berichtete der Angreifer.

Die Kommunikation mit den Verantwortlichen bei Legia, ob er einen neuen Vertrag bekäme, sei sehr schlecht gewesen. "Deshalb bin ich zur Klubführung gegangen, um nachzufragen. Sie haben mir aber einfach gesagt, dass ich gehen kann".

Über Stationen bei Znicz Pruszkow und Lech Poznán wechselte er schließlich 2010 zum BVB. In der Bundesliga erzielte Robert Lewandowski bislang 227 Tore in 313 Spielen.