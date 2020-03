FC Schalke 04 bestätigt nächsten Fehltritt von Harit

Revierfoto via www.imago-images.de

Amine Harit vom FC Schalke 04 droht Ärger

In seiner jungen Karriere hat Amine Harit vom FC Schalke 04 schon für einige Negativ-Schlagzeilen gesorgt, zuletzt schien es allerdings so, als habe sich der 22-Jährige gebessert. Die neusten Entwicklungen dürften den S04-Bossen jedoch weniger gefallen.

Der Offensivspieler soll Donnerstagnacht gegen 1:30 Uhr in der Shisha-Bar "Buddy Bar" in Essen aufgegriffen worden sein. Das berichtet die "Bild". Pikant: Aufgrund der in Folge des Ausbruchs des Coronavirus erlassenen Vorschriften hätte die Bar ihren Betrieb bereits um 18 Uhr einstellen müssen.

Nachdem sich einige Anwohner beschwert haben sollen, soll die Polizei Harit und zehn weitere Personen angetroffen haben. Strafanzeige wurde demnach allerdings lediglich gegen den Inhaber des Betriebs gestellt, für Harit und Co. setzte es eine mündliche Verwarnung. Angeblich äußerten die Betroffenen, es habe sich um eine private Geburtstagsfeier gehandelt.

Der FC Schalke 04 bestätigte den Vorfall gegenüber "Bild" bereits: "Es stimmt, Amine war mit einem Bekannten dort, weil ihm zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist. Es war ein Fehler, den hat er jetzt auch eingesehen. Ich habe ihm noch mal den Ernst der aktuellen Lage vor Augen geführt", wird Knappen-Sportdirektor Jochen Schneider zitiert.

Als Folge seiner Verfehlung soll Harit eine Geldspende für einen guten Zweck planen.

In der aktuellen Spielzeit bestritt der marokkanische Nationalspieler 27 Pflichtspiele für Schalke 04. Dabei erzielte er sieben Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor.

Im Sommer 2018 erlebte Harit seine schwärzeste Stunde, als er in Marokko einen tödlichen Verkehrsunfall verursachte. Gegenüber "L'Equipe" bezeichnete er diesen Moment als schlimmsten seines Lebens. Harit wurde zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt und musste knapp 780 Euro zahlen.