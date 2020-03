Neuer Außenverteidiger? BVB sucht "Alleskönner"

Revierfoto via www.imago-images.de

Bleiben Achraf Hakimi und Lukasz Piszczek beim BVB?

Eine der spannendsten Positionen bei Borussia Dortmund mit Blick auf die kommende Spielzeit ist die des rechten Außenverteidigers. Schließlich steht bislang noch in den Sternen, welche Spieler dafür beim BVB künftig im Kader stehen. Die Anforderungen sind aber klar.

Ein geeigneter Spieler für diese wichtige Position, so zitiert der "kicker" BVB-Sportdirektor Michael Zorc, müsse "ein Alleskönner sein, weil über ihn Lösungen gefunden werden". Im Zentrum sei der Zeitdruck enorm, über schnelle Seitenwechsel könne man Vorteile erzielen. "Außenverteidiger sind Spieler, die etwas auslösen müssen", sagte Zorc.

In der laufenden Saison setzt Trainer Lucien Favre überwiegend auf den schnellen Achraf Hakimi. Der Marokkaner ist noch bis zum Saisonende von Real Madrid ausgeliehen. Ob der BVB eine feste Verpflichtung möglich machen kann, ist derzeit ungewiss.

Als Rechtsverteidiger in einer Viererkette oder als rechter Abwehrmann in einer Dreierkette wusste zuletzt aber auch Routinier Lukasz Piszczek zu überzeugen.

Das Arbeitspapier des Polen läuft zwar im Sommer aus. Dem Fachblatt zufolge bahnt sich allerdings eine abermalige Vertragsverlängerung mit dem 34-Jährigen an.

Stärken von BVB-Flirt Meunier liegen in der Defensive

"Es gibt Außenverteidiger, die besitzen mehr defensive Qualitäten und nicht vorrangig die Orientierung direkt nach vorn", erklärte BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl. Hier punktet vor allem Piszczek, der die Dortmunder Abwehr in den letzten Partien vor der coronabedingten Saison-Pause nachhaltig stabilisieren konnte.

"Und wiederum andere, die extrem stark im Umschaltspiel und mit ihrer Schnelligkeit eine Waffe in Eins-gegen-Eins-Situationen sind", so Kehl mit Blick auf Hakimi.

Letztlich stelle jeder Klub und jeder Trainer "unterschiedliche Anforderungen an diese Position, spielt in unterschiedlichen Systemen und Spielideen. Es geht darum, den Spieler, für den man sich entschieden hat, optimal einzusetzen. Das ist das Entscheidende", so Kehl.

Verlieren die Schwarz-Gelben allerdings zur nächsten Spielzeit den Kampf um Hakimi, der selbst öffentlich mit einer Rückkehr zu Real liebäugelte, würde sich beim BVB eine große Lücke auftun.

Zwar wird Thomas Meunier, dessen Vertrag bei PSG im Juni 2020 ausläuft, seit Wochen mit einem Wechsel nach Dortmund in Verbindung gebracht. Die Stärken des Belgiers liegen jedoch in der Defensive.