Thomas Müller spendiert Corona-Helfern Essen

Tolle Aktion von Thomas Müller

Thomas Müller vom FC Bayern München setzt mit einer besonderen Aktion in Zeiten der Coronakrise ein Zeichen in seiner Heimatregion.

Der 30-Jährige spendiert Personen, die mit ihrer Arbeit "das öffentliche Leben im Landkreis Weilheim hochhalten", ein warmes Essen.

Interessierte können sich die Mahlzeit am Freitag und Samstag jeweils zwischen 12 und 19 Uhr in den Gaststätten "Alte Post" und "Neue Post" in Pähl abholen.

Im erstgenannten Lokal gibt es Schweinebraten mit Kartoffelknödel, im anderen Schnitzel mit Kartoffelsalat - jeweils zum Mitnehmen ("to go").

"Wir befinden uns derzeit in einer Ausnahmesituation, wie es sie in den letzten 75 Jahren nicht gegeben hat", sagte Müller: "Ich versuche, mit dieser Aktion einen kleinen Beitrag für die Menschen in meiner Heimat zu erbringen, die derzeit für unsere Gesellschaft Großartiges leisten."