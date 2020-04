Meister bei Ligaabruch? Entscheidung beim ÖFB

GEPA pictures/ Walter Luger

Noch weiß niemand, ob und wie es im Angesicht der Corona-Pandemie in der österreichischen Bundesliga weitergehen wird. Sollte die Meisterschaft abgebrochen werden müssen, obliege die Entscheidung der Wertung dem Präsidium des ÖFB.

Wie die Saisonen in Österreichs Fußballligen bei einem Abbruch gewertet werden, entscheidet das ÖFB-Präsidium. "Dieses kann, vergleichbar mit den aktuellen Gesetzesänderungen durch die Bundesregierung aufgrund von COVID-19, Änderungen der Verbandsbestimmungen vornehmen", hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des ÖFB und der Bundesliga am Dienstag.

Weder in den FIFA-, ÖFB- oder Bundesligabestimmungen ist geregelt, wie die Meisterschaften zu werten sind, wenn sie aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht planmäßig zu Ende gespielt werden können. "Der ÖFB und die Bundesliga prüfen derzeit anhand der bestehenden Bestimmungslage und Rechtsordnung die Folgen, sofern die Meisterschaften nicht fortgesetzt werden können", wurde verlautbart.

Gleichzeitig wurde betonte, dass es im Moment keine Beschlüsse zu diesem Thema gebe. Damit wurde wohl auf die Aussage von WAC-Präsident Dietmar Riegler in der "Kronen Zeitung" angespielt, der gemeint hatte: "Wir haben uns bei der letzten Videokonferenz verständigt, dass im Abbruchfall nicht der aktuelle Stand, sondern jener der Vorsaison zählt."

Bundesliga wartet Empfehlungen der FIFA oder der UEFA ab

In diesem Fall wäre etwa Red Bull Salzburg und nicht Tabellenführer LASK Meister sowie die Austria und nicht Rapid im Europacup. In der heiklen Angelegenheit der Wertung einer abgebrochenen Saison wollen ÖFB und Liga aber die Diskussionen auf internationaler Ebene sowie mögliche konkrete Vorgaben oder Empfehlungen seitens der FIFA oder der UEFA abwarten.

Was eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs betrifft, würden derzeit mehrere Varianten geprüft, um auf mögliche Szenarien vorbereitet zu sein. Das Ziel sei es, die Ligen auf sportlichem Weg zu beenden. Allerdings treffe die Entscheidung über den Zeitpunkt einer Saisonfortsetzung beziehungsweise die rechtzeitige Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs die Bundesregierung nach Absprache mit den zuständigen Gesundheitsexperten, hieß es in der Aussendung. Derzeit pausiert die Liga offiziell bis Anfang Mai.

