Passlack will für Chance beim BVB kämpfen

Felix Passlack kehrt im Sommer wohl zum BVB zurück

Felix Passlack wurde bei Borussia Dortmund einst als Jahrhundertalent gefeiert und avancierte 2016 zum jüngsten deutschen Torschützen der Champions-League-Geschichte. Inzwischen ist es ruhig um den Außenverteidiger geworden. Der 21-Jährige hat aber dennoch große Ziele. Im Sommer steht wohl erstmal die Rückkehr zum BVB an.

"Wenn ich im Sommer nach Ende der Ausleihe an Fortuna Sittard zum BVB zurückkehre, suche ich natürlich gleich in der Vorbereitung meine Chance und gebe alles dafür, in der neuen Saison möglichst viel Einsatzzeit zu bekommen", so Passlack im Gespräch mit der "Bild".

Aktuell ist der Youngster an den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard verliehen, wo er endlich Stammspieler ist. Ein Kunststück, das dem ehemaligen deutschen Junioren-Nationalspieler 2017/18 bei der TSG Hoffenheim und 2018/19 bei Norwich City nicht gelingen wollte.

Vor allem die Leihe zur TSG sieht Passlack im Nachhinein wenig positiv. "Rückblickend muss ich sagen: Der Wechsel dorthin war nicht der richtige Schritt."

In Norwich habe er hingegen "gut angefangen, dann kam eine schwächere Phase am Ende der Vorbereitung". Dennoch habe das Gastspiel auf der Insel ihm geholfen: "In England bin ich körperlich härter geworden. Ich fühle mich jetzt viel robuster, kann mich in Zweikämpfen besser behaupten. Die vielen englischen Wochen und die intensivere Sommervorbereitung haben mich physisch total nach vorne gebracht", führt Passlack aus.

Klopp "ewig dankbar", aber ...

Derzeit mache er sich "extrem viele Gedanken" über seine Zukunft und möchte auch nicht ausschließen, in Sittard zu bleiben, Ziel bleibe jedoch "ganz klar" die deutsche Bundesliga. Allerdings kann sich Passlack auch vorstellen, im Ausland "den nächsten Schritt zu machen", sofern er einen Klub finde, bei dem er regelmäßig Einsatzzeit bekomme.

Coach Jürgen Klopp, der ihn einst beim BVB zu den Profis beorderte, wird Passlack übrigens "ewig dankbar sein", prägender waren allerdings die Erfahrungen unter Hannes Wolf, der Passlack vier Jahre beim Nachwuchs der Schwarz-Gelben unter seinen Fittichen hatte.

Felix Passlack wurde 2015 mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille für U17-Kicker geehrt, sein Vertrag in Dortmund endet 2021.