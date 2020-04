Vertrag verlängert! Hansi Flick bleibt Bayern-Trainer

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick bleibt Trainer des FC Bayern

Hansi Flick bleibt über das Saisonende hinaus Trainer des FC Bayern München. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, habe man sich mit dem Coach auf eine Verlängerung seines Vertrages bis zum 30. Juni 2023 verständigt.

"Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden. Die Mannschaft hat unter ihm eine sehr gute Entwicklung genommen, spielt attraktiven Fußball, der sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt", begründete Karl-Heinz Rummenigge die Entscheidung, vorzeitig mit Flick zu verlängern.

"Wir sind der einzige deutsche Verein, der noch in allen drei Wettbewerben vertreten ist. Dazu gefällt mir die Art und Weise, wie er die Mannschaft führt, seine menschlichen Qualitäten überzeugen, seine Empathie spricht für ihn. Der FC Bayern vertraut Hansi Flick und wir sind davon überzeugt, dass wir mit ihm auch in der Zukunft unsere Ziele erreichen werden", ergänzte der Vorstandschef des Rekordmeisters.

Flick: "Ausrichtung für die kommenden Jahre festgelegt"

"Ich freue mich darauf, zusammen mit meinem Trainer-Team und der Mannschaft die kommenden Aufgaben anzugehen. Die Gespräche mit Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic waren sehr gut und von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt. Wir haben zusammen die Ausrichtung für die kommenden Jahre festgelegt. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können", erklärte Flick.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic schwärmte derweil in höchsten Tönen vom neuen Cheftrainer des FC Bayern. Flick habe sich stets loyal und an die getroffene Vereinbarung gehalten. Auch die Ergebnisse unter dem 55-Jährigen "sprechen für sich. Hansi und ich wissen, in welche Richtung wir die Mannschaft entwickeln wollen. Der Fußball steht vor großen Herausforderungen. Wir glauben, dass Hansi auch der richtige Cheftrainer für diese Zeit ist."

Oliver Kahn hob hervor, dass Flick vor allem die Philosophie des FC Bayern verstehe. "Hansi war Spieler beim FC Bayern, er war Co-Trainer. Jetzt wird er dauerhaft Cheftrainer. Das ist ein guter Weg. Hansi kennt die Mentalität des Vereins, er weiß, dass der FC Bayern am maximalen Erfolg gemessen wird, und ich freue mich, dass wir nun mit ihm unsere Idee von Vereins- und Spielkultur in den kommenden Jahren gemeinsam entwickeln können."