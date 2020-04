Flick-Verlängerung überraschte die Bayern-Stars

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick hat beim FC Bayern München verlängert

Am Freitagabend stellte der FC Bayern München die Weichen für die Zukunft und verlängerte den auslaufenden Vertrag von Trainer Hansi Flick bis Ende Juni 2023. Die Spieler der Münchner sollen von der Entscheidung überrascht worden sein.

Das Gros der Akteure habe von der Ausdehnung des Arbeitspapieres aus den Medien erfahren, so "Sport1". Erst am Samstag soll sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic demnach unmittelbar vor dem Start des Cybertrainings offiziell an das Team gewandt haben.

Überraschend oder nicht, soll der Verbleib von Flick allerdings durchweg positive Reaktionen hervorgerufen haben. Dem Bericht zufolge setzte es lauten Applaus von den zugeschalteten Spielern. Das Team soll die Meinung vertreten, der Übungsleiter, der das Amt bei den Bayern im November übernahm, zuvor aber noch nie als Chefcoach im Profi-Geschäft aktiv war, habe seine Chance verdient.

Eine Meinung, mit der Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. nicht alleine dastehen. Trainer-Legende Jupp Heynckes geriet regelrecht ins Schwärmen, lobte den FC Bayern für eine "kluge Entscheidung" und erklärte, Flick sei der "ideale Trainer". Der einstige Triple-Coach der Münchner setzte sich bei Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zuvor persönlich dafür ein, dass Flick eine Möglichkeit über den Sommer hinaus bekommt.

Mit Spannung wird derweil erwartet, welche Auswirkungen der Verbleib auf die Transferplanungen der Bayern hat. Der 55-Jährige gilt als Fan von Timo Werner soll einem Kauf von Leroy Sané hingegen eher kritisch gegenüberstehen. Rummenigge betonte unlängst, dass Flick ein Mitsprachrecht habe.

Bislang betreute der langjährige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw die Bayern 21 Mal. 18 Spiele gewann der deutsche Rekordmeister, zwei Partien gingen verloren und einmal wurden die Punkte geteilt. Im Schnitt holte man unter Flick so überragende 2,62 Punkte.