Bruce White via www.imago-images.de

Steven Gerrard braucht einen neuen Stürmer

Die Rangers schauen sich bereits nach einem Nachfolger für ihren Stürmer Alfredo Morelos um.

Laut "Talksport" steht ÖFB-Legionär Adrian Grbić neben Mohamed Buya Turay (Djurgårdens IF) in der zweiten Startreihe. Die Pole Position gehört Lawrence Shankland von Dundee United. Dahinter lauert der von Sunderland an Girondins Bordeaux verliehene Josh Maja.

Morelos wird mit einer Reihe von Premier-League-Klubs (Leicester, Newcastle, Crystal Palace und Aston Villa) sowie Lazio Rom in Verbindung gebracht. Der Kolumbianer - der Samstag aus eigener Tasche 75.000 Pfund für sozial schwache Familien in seiner Heimat gespendet hat - wird im Sommer nicht zu halten sein.

Grbić (23) hält in der Ligue 2 bei 17 Toren in 26 Einsätzen für Clermont Foot und ist mittlerweile auch bei ÖFB-Teamchef Franco Foda ein Thema, also eine Aktie im Steigen.

Morelos holten die "Gers" ja seinerzeit um nur eine Million aus der finnischen Liga. Dort wäre er 2016 als 20-Jähriger beinahe Schützenkönig geworden. Öfters hatte nur ein Finne getroffen, der später in St. Pölten Station machte: Roope Riski.

red