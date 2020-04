Auch Austria und Sturm bieten Schutzmasken an

unknown

Die Austria bietet Schutzmasken in Violett an

In den Onlineshops der Wiener Großklubs kommt es jetzt zum Schutzmasken-Derby. Nach Rapid bietet nun auch die Austria einen Mund- und Nasenschutz in ihren Vereinsfarben an. Sturm Graz tut es den Hauptstadtklubs gleich.

Die Corona-Krise macht die Wiener Fußballgrößen erfinderisch. Rapid kündigte bereits vorige Woche an, Schutzmasken in Grün-Weiß zum Kauf anzubieten, nun zog auch Erzrivale Austria nach. Für sechs Euro kann man in deren Onlineshop ab sofort Mund-Nasen-Schutzmasken in Violett vorbestellen, ein Euro pro verkaufter Maske wird dabei an den Samariterbund Favoriten gespendet. Mit der Lieferung ist aufgrund der hohen Nachfrage allerdings erst nach Ostern zu rechnen, wie die Austria mitteilte.

Auch bei Sturm Graz sind im Onlineshop Schutzmasken erwerbbar. Diese sind in Schwarz gehalten und kosten 5,99 Euro pro Stück.

red