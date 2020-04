Norwegen-Knipser äußert sich zu Bayern-Interesse

unknown

Alexander Sörloth soll beim FC Bayern auf der Liste stehen

Seit Wochen wird dem FC Bayern ein Interesse am norwegischen Mittelstürmer Alexander Sörloth nachgesagt. Der 24-Jährige spielt beim türkischen Erstligisten Trabzonspor die Saison seines Lebens, muss derzeit allerdings wie nahezu alle Profi-Kollegen pausieren. So fand er die Zeit, sich zu den Avancen des deutschen Rekordmeisters zu äußern.

In seiner Heimat bat "TV2" zum Interview. Sörloth ließ sich nicht lumpen und kommentierte die Gerüchte der letzten Monate, die ihn nicht nur in München, sondern auch in Madrid ins Gespräch gebracht hatten.

"Real ist einer der größten Vereine der Welt. Wenn ich sagen würde, ich möchte nicht für diesen Klub spielen, würde mir das niemand glauben. Ich würde es gern. Und zwar sehr gern", gestand der 22-malige Nationalspieler, schränkte aber ein: "Ich habe Trabzonspor ein Versprechen gegeben. Bevor es nicht zu einer Einigung mit meinem Klub kommt, kann ich nicht wechseln, nicht einmal zu Real Madrid."

Sörloth weiter: "Dies gilt auch für Bayern. Dass sie mich mit Lewandowski vergleichen, ist eine Ehre für mich. Aber zuerst muss Trabzon überzeugt werden. Denn ich bin bei einem Verein, der mich schätzt und respektiert und den ich wiederum sehr schätze und respektiere."

In den Medien war der gebürtige Trondheimer zuletzt als möglicher Backup für Robert Lewandowski gehandelt worden. Aktuell ist der Pole der einzige erfahrene Neuner im Kader der Münchner.

In der laufenden Saison kam Sörloth in 39 Einsätzen für Trabzonspor auf starke 32 Torbeteiligungen (25 Treffer, sieben Vorlagen).

Offiziell ist der 1,95 Meter große Sturmtank noch bis 2021 von Crystal Palace an den türkischen Klub ausgeliehen, unter gewissen Umständen greift jedoch eine Kaufpflicht. In England hatte er sich zuvor nicht durchsetzen können.