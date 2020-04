So erlebte Kahn seine ersten Monate als Bayern-Vorstand

Kadir Caliskan via www.imago-images.de

Beim FC Bayern in der Verantwortung: Oliver Kahn

In seinen ersten hundert Tagen als Vorstandsmitglied des FC Bayern hat Oliver Kahn eine Menge erlebt. Aktuell ist der ehemalige Nationaltorhüter wie so viele andere Menschen zur Heimarbeit verdammt. Zeit für eine erste Zwischenbilanz.

Im Gespräch mit dem "kicker" gewährte der 50-Jährige Einblick in seinen Workflow in Corona-Zeiten. "Virtuelle Meetings und Homeoffice gehören zum Alltag", sagte Kahn, der seit dem 1. Januar in München in der Verantwortung steht.

Zudem wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich ausschließlich mit den direkten Auswirkungen von Covid 19 auf den Verein beschäftigt.

Parallel dazu ist Kahn immer noch fleißig damit beschäftigt, die Mitarbeiter des Klubs besser kennenzulernen. "Echte Einblicke in die Organisation bekommt man zu Beginn am besten durch Zuhören und Fragenstellen", so der Ex-Profi.

Der intensive Austausch habe ihm "tiefe Einblicke gewährt", hob Kahn, der sich selbst als "sehr offenen und bodenständigen Menschen" beschreibt, hervor und fügte an: "Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie habe ich viele spannende Erkenntnisse gewinnen können."

Kollegen beim FC Bayern von Kahns Arbeit begeistert

Dass der einstige "Torwart-Titan" beim deutschen Rekordmeister Großes vorhat, steht außer Frage. Von seinem Start an der Säbener Straße sind die Kollegen begeistert.

"Fachlich, menschlich Note 1", schwärmte Sportdirektor Hasan Salihamidzic unlängst. Karl-Heinz Rummenigge, den Kahn ab Januar 2022 als Vorstandsboss beerben soll, lobte vor allem die Ausstrahlung des gebürtigen Karlsruhers. Dieser sei "nicht mehr ganz so emotional, wie ich das von dem früheren Torwart Oliver Kahn kenne".

Der Gepriesene sieht seinen Lernprozess noch lange nicht am Ende. "Ich maße mir nach 100 Tagen nicht an, schon alles zu wissen", stellte Kahn klar: "Du kannst viele großartige Visionen und Ideen haben - wenn die Strategie nicht mit der Kultur und den Menschen des FC Bayern harmoniert, wird die Umsetzung nicht funktionieren."