Viele Fans sorgen sich um ihre Austria

GEPA pictures/ Christian Ort

Während der Saison sind die Sorgen der Austrianer für gewöhnlich sportlicher und teils organisatorischer Natur. Mit Fortdauer der Coronakrise bangen jedoch viele Fans schon um die Zukunft des Wiener Traditionsklubs.

"Das mit Sicherheit größte Thema ist für unsere Anhänger die Frage nach dem Fortbestand der Austria. Jeder hofft, dass die Austria das überlebt", erzählt Josef Hafiz, Fanbetreuer des Klubs.

Viele sorgen sich aber nicht bloß, sondern bieten ihren "Veilchen" Hilfe an, egal in welcher teils misslichen Situation sie selber gerade sind.

"Es ist schon beeindruckend zu sehen, welchen Platz der Verein im Leben der Leute hat. Viele Fans sind so wie unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit, manchen bricht das Einkommen komplett weg, weil sie ihren Job verloren haben. Andere haben wiederum selbst oder in der Familie gesundheitliche Schwierigkeiten – und dennoch fragt jeder: ‚Wie können wir der Austria helfen, wie können wir einander helfen?'", berichtet Hafiz.

red